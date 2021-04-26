到「lofi.cafe」來聽點慵懶的 Lo-Fi 音樂吧！

       

你聽過 Lo-Fi 音樂嗎？與 Hi-Fi 剛好相反，Lo-Fi 音樂聽起來就是好像有那麼點不完美，聽起來有點粗糙的質感，，

但卻讓喜歡的人越聽越入迷，輕飄飄的節奏，讓人忍不住隨著它輕輕的搖擺，無論在工作、學習或需要放鬆的時刻，都可以來點 Lo-Fi 音樂唷！

本篇就要介紹大家一個專門播放 Lo-Fi 音樂的線上播放器—「lofi.cafe」，打開網站只要任意按下一個鍵，就能聽到充滿迷幻感的 Lo-Fi 音樂，網站中收集了 20 多個不同的音樂頻道，如果不滿意當前的音樂，就可以隨時切換其它的頻道來收聽，雖然都是 Lo-Fi 音樂，但也有多種不同風格可以選擇。

網站還會搭配十足復古的低畫質動畫影片做為背景，想放空的時候，盯著看也很不錯。另外還有提供番茄鐘（Pomodoro Timer），自動設定工作 25 分鐘、休息 5 分鐘的循環，有需要的朋友，可以直接打開來使用唷！

 
  • 網站名稱：lofi.cafe
  • 網站網址：https://lofi.cafe/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，按下滑鼠或是鍵盤上的任一鍵，就可以開始播放 Lo-Fi 音樂。



    在左下角可以手動切換上下一個頻道、調整音量，也可以點擊最下方的頻道名稱開啟頻道選單。



    有超過 20 個音樂頻道可以挑選，風格都不太一樣哦！



    點擊右上角的「小時鐘」圖示，可開啟番茄鐘，點擊「Start」即可開始倒數計時。

    最後更新：04-26, 2021 上午 11:33

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