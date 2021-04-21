Image Searcher 超快速「以圖搜圖」工具（Google Chrome 擴充套件）
當手上只有圖片而想要獲得更多相關的資訊時，很多人都會想到使用 Google 的以圖搜圖功能，不過每次都要先將圖片保存下來或是複製圖片的網址，，
安裝「Image Searcher」後，在網頁上任何的圖片左下角就都會出現一個小按鈕，給它點下去就能立即以圖搜圖，不需要更多額外的步驟，快到一個讓人措手不及！如果沒有出現小按鈕，也可以透過滑鼠右鍵選單中，找到搜尋相似圖片的按鈕，一樣可快速搜尋唷！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Image Searcher
- 軟體版本：1.2
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：23.29KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 之後只要將滑鼠移動到想要搜尋的圖片上，就可以看到其左下角會出現一個藍色的小按鈕，點擊即可進行圖片搜尋。
第3步 如果圖片上沒出現小按鈕，也可在圖片上點擊滑鼠右鍵，在選單中找到「Search similar image by Google」，一樣可立即以圖搜圖。
，
第4步 無論使用哪一種方式，都可以順利的在搜尋頁中獲得相關的資訊唷！