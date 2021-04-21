Image Searcher 超快速「以圖搜圖」工具（Google Chrome 擴充套件）

當手上只有圖片而想要獲得更多相關的資訊時，很多人都會想到使用 Google 的以圖搜圖功能，不過每次都要先將圖片保存下來或是複製圖片的網址，，

再打開 Google 的圖片搜尋頁面才能搜尋真的有點麻煩，如果經常會使用的這個功能，不妨可以搭配「Image Searcher」這款 Google Chrome 瀏覽器擴充功能來使用。

安裝「Image Searcher」後，在網頁上任何的圖片左下角就都會出現一個小按鈕，給它點下去就能立即以圖搜圖，不需要更多額外的步驟，快到一個讓人措手不及！如果沒有出現小按鈕，也可以透過滑鼠右鍵選單中，找到搜尋相似圖片的按鈕，一樣可快速搜尋唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Image Searcher

Image Searcher 軟體版本： 1.2

1.2 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 23.29KiB

23.29KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





第2步 之後只要將滑鼠移動到想要搜尋的圖片上，就可以看到其左下角會出現一個藍色的小按鈕，點擊即可進行圖片搜尋。





第3步 如果圖片上沒出現小按鈕，也可在圖片上點擊滑鼠右鍵，在選單中找到「Search similar image by Google」，一樣可立即以圖搜圖。





第4步 無論使用哪一種方式，都可以順利的在搜尋頁中獲得相關的資訊唷！