想從蘋果跳三星？先到「iTest」用 iPhone 體驗三星手機的操作介面與功能

目前巿面上手機的系統以 Android 及 iOS 為主，兩者的操作方式與介面都有蠻大的差異，若想要從其中一個跳到另一個的話，，

真的需要花一段時間來習慣。

如果你原本使用的是蘋果，之後想試試 Android 手機，但又怕會後悔的話，三星最近推出了一個名為「iTest」的體驗服務，可以讓使用者在 iPhone 手機上直接試用三星手機的操作介面與功能，試用後感覺蠻有趣的，對 Android 系統感興趣的話，不妨可以一起來試試。

使用 iPhone 在網站上掃描 QR Code 之後，跟著畫面上的引導將「iTest」網頁加入桌面後開啟，就可以看到超級擬真的三星手機操作介面，在畫面中的 App 都可以點擊看看，還可以更換手機主題、試用相機功能，甚至可以體驗到接聽電話與收到簡訊的狀況，雖然其它大多功能只能預覽無法真的使用，不過這樣的體驗對於從來沒有使用過 Android 手機的朋友來說，真的會蠻新鮮的唷！

接下來就一起來看看要如何試用「iTest」的功能吧！

網站名稱：Samsung iTest 網站網址：https://itest.nz/

使用方法：

第1步 開啟「iTest」網站後，用 iPhone 的相機或條碼掃描器讀取網站上的 QR Code。如果是使用條碼掃描器，讀取後要先點擊右下角切換到 Safari 瀏覽器，然後再點擊下方的分享按鈕。





第2步 在分享選單中找到「加入主畫面」，再按下「新增」將「iTest」加到桌面上。





第3步 接著點開桌面上的「iTest」圖示，並跟著畫面上的指示點擊「Next」，最後按下「Let’s go」就可以看到三星手機的介面了。









第4步 在這個模擬的介面中可以任意的點擊上方的 App 圖示，也會收到來自虛擬朋友的簡訊甚至是來電。簡訊內容還會引導使用者去體驗各種不同的功能哦！









第5步 相簿、相機、更換主題等，全都可以去點開來看看，操作介面相當擬真。













第6步 畢竟是模擬體驗，所以只能操作一些主要的功能，其它大部份的功能都會以文字的方式來介面紹說明，如右圖。