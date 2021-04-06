「mooding」可以裝載各種喜怒哀樂的心情摩天輪（iPhone, iPad）

       

每天的情緒無論高低起伏、喜怒哀樂都會需要有個出口，如果有些話不適合對別人說，或許可以把「mooding」當做專屬的樹洞，，

將所有開心的、不開心的全都對它說，然後，它就會幫我們把這些情緒打包好送上摩天輪，讓我們用新的心情面對未來的每一天。

「mooding」是一款以摩天輪為主題的心情日記 App，想要搭上摩天輪就需要一張門票，而這張門票就是用你的心情來製作，選個適合的顏色為摩天輪的車廂上色，再選擇一隻可愛的動物角色，最後寫下自己的心情，就可以用這張獨一無二的門票將心情封存到摩天輪。

以一週為一個單位，一座摩天輪上可裝載七個車廂，一週過去後，原本灰暗的摩天輪就會因為你的各種心情而繽紛了起來唷！畫風相當可愛又溫馨，摩天輪還會緩緩的旋轉著，就算只是盯著發呆也很療癒。

「mooding」還會將歷史票根保存起來，以月為單位進行各種心情的統計，可方便使用者了解自己整個月份的情緒狀況，也能容易的回顧所寫下的心情日記哦！有興趣的朋友可以來試試看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：mooding
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：ideaTiny Co., Ltd.
  • 官方網站：http://www.ideatiny.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「mooding」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    初次使用的話會有一連串的說明與介紹，依序看完就可以進入主畫面了。



    每一個摩天輪可記錄一週的心情，從星期日開始。點入想要記錄的車廂，就可以開始記錄心情，可從情緒標籤中選擇符合的字詞，並在「今天發生了什麼呢？」中寫下當天的心情日記。下方則可選擇角色與車廂顏色，雖然免費版本有許多選項的限制，不過基本的選項也都很可愛哦！



    最後按下「出發」，就會撕下心情門票，然後將你寫下的心情送上摩天輪。



    「mooding」支援補寫日記，點擊上方的期間，就可以切換查看其它的期間。



    點擊左上角的「摩天輪」則可以更換摩天輪的樣式，不過都需要另外付費購買哦！



    點擊右上角的圖示可展開選單，在「歷史票根」中就可以查看整個月的情緒分佈與心情日記。



    另外，只要達成「心情任務」中的指定任務，就可以解鎖其它更多的限定版角色唷！



    點入「設定」可調整摩天輪的轉速，還可以設定提醒時間或是開啟 Face ID 等功能。

    最後更新：04-06, 2021 上午 11:41

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