Twisted Cake 考驗反應力的蛋糕製作遊戲（Android）
現實生活中製作一個蛋糕需要好多繁複的步驟，不過在「Twisted Cake」這款蛋糕製作遊戲裡，將可以體驗前所未有的速度與緊張感！只要單擊就能控制麵糊發射器，，
不過遊戲總是這樣，怎麼可能會讓玩家們那麼好過呢？在蛋糕盤上會出現一些障礙物，在發射麵糊時必須小心閃避這些障礙物，當障礙轉過來時，就必須停止發射麵團，若不慎碰到，該關卡就必須重新開始。
每個關卡都必須製作 3 個以上的蛋糕才可過關，遊戲的難度將會越來越高，蛋糕盤的旋轉速度除了會越來越快之外，偶爾還會忽快忽慢，或是突然反轉，整個就是讓人措手不及的存在！遊戲雖然看起來很簡單，不過卻有讓人越玩越上癮的魅力哦！想玩點小遊戲的朋友可以來試試看。
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Twisted Cake 軟體語言：英文 開發人員：Fetisenko 官方網站：http://fetisenko.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Twisted Cake」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
點擊下方的發射器就可以發射麵團到蛋糕盤上，蛋糕盤會自動旋轉，成功繞出一個完整的環就可以再接著繞下一圈，但必須小心避開白色的障礙物。
全部的環都繞完後，就可以按下按鈕幫蛋糕噴上美麗的外層囉！
每一個關卡都必須製作多個蛋糕，才能進入下一關。
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萬一在其中的小關撞到障礙物而失敗，就必須再從第一小關重新挑戰哦！