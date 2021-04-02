過了 6 小時，你還能記得是什麼形狀嗎？「Exashape」記憶力大挑戰！（Android）

每個人的記憶力都不同，有些人的瞬間記憶能力很差，但長期的記憶卻很深刻，，

有些人則可能是反過來的狀況，那麼你對於自己的記憶力有自信嗎？「Exashape」是一款用很簡單的方式來測試記憶力的程式，有興趣的朋友可以一起來試試。

程式會先讓使用者記憶一個圖形，然後在一定時間之後再回來詢問你是否還記得讓圖形的樣子，有多種時間長度可以選擇，分別是 15 分鐘、30 分鐘、3 小時、6 小時、1 天以及最長的 3 天，等待時間越長，遺忘的機會就越高。

另外還有提供 3 種難度等級，依圖形的多寡與顏色的變化來做區分。開始時會隨機交互出現多個圖形，最後會停留在其中一個，接著倒數 5 秒鐘就會隱藏該圖形，之後等所選擇的時間到時，就會列出多個圖形讓你選擇，看看你是否能記得正確的圖形。

它就是這樣一個簡單的記憶力測試工具，也可以用來訓練自己的記憶能力，或許在一段時間後會發現自己的記憶力有驚人的改變哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Exashape 軟體語言：英文 開發人員：Nemria 官方網站：https://nemria.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Exashape」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式的介面走極簡的風格，主要也是可以讓使用者的視覺不受影響，先選擇想要測試的時間長度後，再選擇難度等級。





接著就會看到各種不同的圖形在畫面上交互出現，最後會停留在其中一個，並倒數 5 秒鐘。





記憶時間結束後，就會隱藏圖形並開始倒數計時。當時間到時，就會通知你回來進行測驗，看看你是否能從多個圖形中選出正確的。





選擇後無論對或錯，都可以點擊「Start Again」或「Try Again」再進行下一輪。