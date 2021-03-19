走！露營去！「CampNight」讓你在露營的氛圍中入睡（iPhone, Android）

不知道大家有沒有露營的經驗？可以遠離城市的喧囂在大自然的環境中，享受著令人驚豔的自然美景與來自各種植物、生物的所演奏出來的交響樂，不過雖然感覺很棒，，

但也得事先做好許多的準備，無法帥氣的說走就走。

如果真的很想隨時體驗一下露營的感覺，那麼讓「CampNight」帶你神遊一下也不錯，它是一款以露營為主題的環境音播放器，可透過聲音為使用者營造一種在夜間露營的感覺，程式的畫面就在某個不知名的山腳下，一頂小帳篷，一團小火堆，天空上還掛著彎彎的月亮，搭配上各種的蟲嗚與火堆燃燒的聲響，閉上眼睛就彷彿自己正在露營的感覺。

開發者還很可愛，讓我們可以更進一步體驗將帳篷拉上的聲音變化，或是今天想來點雨聲的陪伴，都可以透過一鍵點擊改變不同的氛圍。睡覺時使用的話，最長可設置 3 小時的播放定時器，讓你可以在想像露營的環境中入睡，有興趣的朋友可以來試試。

該程式為付費軟體，在 iPhone 與 Android 雙平台都可以下載到，目前 iPhone 版本正限時免費中，敬請把握機會下載囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：CampNight 軟體語言：英文 開發人員：SaltyCrackers Co., Ltd. 官方網站：https://www.facebook.com/CampNight-109329480776445/?modal=admin_todo_tour 軟體性質：付費軟體（iPhone 版本限時免費中） 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後就會自動開始播放，預設的播放時間為 15 分鐘。單擊畫面任一處即可進入設定模式，上下滑動即可調整需要的時間。





點擊下方的「Close the tent door」拉上帳篷的門後，就可以感覺到聲音的變化。在右下角可以加入雨聲或是營火的音效，畫面上也會加入不同的動畫哦！不過只能二擇一，因為下雨火堆當然就會被熄滅了。