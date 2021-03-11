「Meow, What?」專屬貓咪的 6 款小遊戲，釋放牠們內在的小老虎！（iPhone, Android）

你按過了!

你家的貓咪平常都在做什麼呢？除了提供隱密性足夠的休息空間、健康的飲食外，滿足牠們的狩獵本能也是很重要的哦！若沒有大把的時間陪玩，一台平板或手機加上保護膜，，

再打開「Meow, What?」，就能讓貓咪們自得其樂一下囉！

「Meow, What?」是一款專為貓咪們設計的遊戲 App，有 6 款不同的獵物主題可選擇，像是常見的雷射光點、貓咪們最愛看的小鳥、老鼠、魚、蜜蜂，還有可以激發牠們音樂素養（？）的音符鋼琴。當貓掌去觸碰到螢幕時會發出對應的音效，而且獵物的移動也會更加激烈唷！

每一款主題都可以各別做一些設定，包含限時、是否要有音效、獵物移動的速度以及獵物的數量，全都可以視貓咪們的反應來做調整。下回看到貓咪無聊到發慌時，不妨打開來讓牠們玩看看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Meow, What?
  • 軟體語言：英文,西班牙文
  • 開發人員：Rufus Robot, Inc.
  • 官方網站：http://www.rufusrobot.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式就可以看到獵物主題，往左滑動可再看到更多選項。



    點擊選項下方的「Config」可各別調整相關的設定，包含是否要限時、顯示返回按鈕、播放音效、獵物的移動速度以及獵物的數量。數量的選項也只是個大概，除了預設的 1 個外，再來就是一些、合理的數量跟一群，反正就是越來越多的概念就對了。



    完成設定後返回列表，點擊圖示就可以啟動遊戲，然後記得要將手機畫面讓貓咪看到哦！不然擺到沒電牠也不知道可以玩。



    音效或配樂會隨著主題而改變，老鼠就會一直吱吱叫，魚則會有水聲，鋼琴除了會有優美的音樂外，點到琴鍵也真的會發出琴聲唷！

    最後更新：03-11, 2021 上午 10:51

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