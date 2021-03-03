TROYIS 超級燒腦又令人上癮的騎士解謎遊戲（iPhone, Android）

你按過了!

「TROYIS」是一款與特洛伊木馬沒有太大關係，但與西洋棋中的「騎士」（Knight）有點關係的解謎遊戲。在西洋棋裡「騎士」的走法是走「日」字形或是「L」字形的，在遊戲裡就是利用「L」字形的這個走法規則來進行遊戲。

乍看之下會以為是西洋棋遊戲，，

但其實不然，因為在「TROYIS」裡，只有「騎士」這一支棋子，關卡的目標就是要利用「L」字形的走法將棋盤格全都填上顏色，而且必須在限制的時間內完成，玩起來超刺激的！

每個關卡都只有 45 秒的時間，一旦超過時間還無法過關，挑戰即失敗！下回又必須從第一關開始挑戰，不過可使用金幣來取得接關的機會，金幣每 8 小時可免費從寶箱獲得，當金幣數量不足以接關時，就會出現金幣關卡，一樣限時 45 秒，儘可能的在關卡中收集金幣，就可以用來接關囉！

玩法規則雖然很簡單，不過要持續成功過關真的不容易，「L」字形的走法，很常會讓人腦袋打結，但玩起來確實很過癮，喜歡動動腦的朋友一起來玩看看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：TROYIS
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Onlinegames OÜ
  • 官方網站：https://www.troyis.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.0.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

打開遊戲後，預設為簡體中文介面，點擊「齒輪」進入設定，就可以切換為其它的語言介面。

 

接著點擊「遊戲」進入。不過雖然有繁體中文可以選擇，但也不要高興的太早，因為那翻譯真的慘不忍睹，誠心的建議大家，可以選英文。

 

這邊會先進行玩法教學，騎士的走法要用各種角度的「L」字形來思考，只可以從 L 頭那格走到尾的那格，先跟著教學將金幣都收集吧！

 

接著走到「油漆」的位置後，將所有的格子都填入綠色。

 

完成後，就正式進入第一關了，每一關都有 45 秒的限制，必須在時限內將所有的格子填入顏色。

 

在上方可以看到進度條，每過一關可填一格，如果在達到下一個稱號前就失敗了，只能從該階段的第一關接關挑戰。

 

無法在時間限制內將所有的格子都填入顏色，挑戰即算失敗，會公佈你的得分記錄，並顯示你比幾 % 的玩家厲害。

 

回到首頁後，可到「Resume」用金幣來接關。點入下方的「寶箱」，「Free」每 8 小時可免費獲得金幣。

 

如果所剩的金幣不足以用來接關時，點入「寶箱」就會出現「Collect」金幣關卡，進入後就可以在限時內儘可能的收集金幣囉！

 

最後更新：03-03, 2021 下午 4:23

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