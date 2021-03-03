「聽音」耳朵音感訓練器，多種樂器、多音域混合測驗（iPhone, Android）

你按過了!

想要把樂器學好或把歌唱好，音感相當重要，透過訓練將可以提高耳朵對音樂的敏感度唷！「聽音」就是一款耳朵音感訓練器，，

可透過不同的樂器來進行練習，包含鋼琴、吉他、電貝斯、小提琴、大提琴以及低音提琴，可配合自己正在學習或感興趣的項目來做選擇。

雖然在一開始可設定要訓練的難度等級，不過之後若覺得太簡單或太困難，還是可以到設定中手動修改，透過調整練習的音符種類與數量或是音域測驗範圍的大小來控制訓練的難易度，逐步強化耳朵的音感。

音符的標示方式因應不同的學習需求以及不同國家的使用者也有提供很多種的選擇，像是常見的 1234567 數字簡譜、CDEFGAB、Do Re Mi Fa Sol La Si 等都可以依照自己的使用習慣來選用哦！想要訓練音感的朋友，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

首先選擇想要使用的樂器類型，點擊「繼續」後，再設定最開始的訓練等級。

 

接著點擊螢幕就可以開始訓練。每回合會聽 11 個音，聽完一個音後，就在下方按下聽到的音符，正確即可接續下一個，答錯的話則會顯示正確答案。

 

答完所有的題目後就可以看到統計圖表，了解自己的學習狀況。

 

若覺得太過簡單或太困難，可點擊右上角的「齒輪」進入設置選單，依需求來調整音符的種類、音域的範圍，最下方還可選擇音符的標示方式或是更換其它的樂器。

 

最後更新：03-03, 2021 下午 12:02

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