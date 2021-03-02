Marble Clash 線上多人彈珠對戰遊戲（iPhone, Android）

「Marble Clash」是一款即時線上多人彈珠對戰遊戲，可與世界各地的玩家一同在遊戲中享受打彈珠的樂趣！

遊戲共分為經典與積分兩種模式，又各別再分為 8 個不同的遊戲室，，

進入每個遊戲室都必須付出報名費，最基礎的遊戲室報名費為 200 枚金幣，最高檔的遊戲室則需繳出 580k 的金幣，集合兩位玩家的報名費就成為當局的總獎金。對手為隨機配對，只要金幣足夠就可以一直參與對戰，對自己技術有信心的話，就往高獎金的遊戲室挑戰吧！

經典模式的玩法是先將我方顏色的彈珠全數打入洞內者為贏家；而積分模式裡每一種彈珠的分數都不同，先達到目標分數的玩家即獲勝。贏得遊戲時，除了可拿到獎金外，還可獲得寶箱，有機會可以收集到彈珠牌或是道具裝備牌，集滿特定的張數就可以解鎖新的彈珠或道具囉！

連結 Facebook 帳號還可邀請朋友一起玩，可互相送禮物，也可以進行對戰哦！喜歡打彈珠的朋友可以來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Marble Clash

Marble Clash 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Miniclip SA

Miniclip SA 官方網站： https://support.miniclip.com/

https://support.miniclip.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用（離線僅可使用練習模式）

必須連接網路使用（離線僅可使用練習模式） 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次玩可先選擇「遊客模式」試玩一下，之後可再到設定中選擇登入 Facebook 或 Apple 帳號。接著跟隨教學先到經典模式中玩一局。（預設為簡體中文，設定中可修改為繁體中文或其它語言介面）

拖動下方的滑塊可調整母球的位置。

在母球位置反向拖曳就可以拉出射擊線調整力道，左右滑動可調整方向，放手後就可以進行擊球，將彈珠打入洞口。

完成教學後，就可以來進行第一場的對戰，雙方各付出 200 枚的金幣報名費，就成為該局的總獎金。

每回由誰開局是隨機決定的，在左上角頭像下可看到自己的彈珠顏色，將桌面上自己的彈珠都打進洞就能獲勝。另外有幾個要注意的事項：

1. 打進對方的珠子會幫對手得分。

2. 將自己的母球打進洞，會將上球的得分扣回做為懲罰。

3. 若沒將自己的珠子打進洞，就會換對手擊球。

成功將自己的彈珠都打進洞後就可獲勝，除了可拿到獎金外，還可以獲得一個寶箱。

完成第一局後，就可以取回控制權。點擊左上角的「齒輪」進入設定，點擊語言右側的「更改」按鈕即可將介面修改為繁體中文或其它語言。

回到遊戲首頁可定時在上方的「免費金幣」中，獲得 300 枚的金幣。

剛剛贏得的寶箱會放置在下方，點擊可花時間解鎖。裡頭會有金幣、道具或是彈珠牌。

積分模式也有分為好幾個不同等級的遊戲室，一樣都需要報名費進入。不同的是積分模式裡，每種彈珠都有不同的分數，最快累積獲得指定分數的人即可獲勝。

在下方的「裝備」中，可看到各種不同的母球、加成道具與彈珠樣式，當從寶箱收集到足夠的卡牌後就能解鎖使用囉！