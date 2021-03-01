Wunderstock 成千上萬 CC 授權圖片免費下載，還附有編輯功能！

以往介紹的線上圖庫，基本上都只有提供圖片下載，而本篇要介紹的「Wunderstock」除了有龐大的圖庫量外，，

還可以在下載圖片前使用網站提供的編輯工具進行調整唷！

它是一個擁有成千上萬張圖量的線上圖庫網站，其中包含超過十萬張的 Public Domain 照片，另外就是超過千萬張的 CC 授權照片。網站介面雖然是英語系，但使用中文的關鍵字來搜尋的話，也可以找到一些相關的圖片，不過以英文來搜尋的話，獲得的搜尋結果會更多就是了。

網站除了有蠻完善的分類目錄外，還有提供篩選器，可直接查找 Public Domain 或 CC 授權的照片，更快找到所需要的圖片資源。在下載時，除了可選擇下載原圖檔大小外，也可選擇更適合網頁瀏覽使用的圖片尺寸，或是利用前面提到的線上編輯工具先進行基本的調整後，再將圖檔下載回來使用。

編輯工具包含裁切、翻轉、濾鏡、亮度、對比、曝光度、飽和度的調整，另外還可以加入方形、圓形的框線、箭頭或是加入文字哦！提供給大家參考。

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網站畫面：

打開網站後，可直接使用關鍵字來查找需要的圖片。

往下拉則可以看到網站提供的分類目錄，以及一些最近更新的圖片列表。

使用中文關鍵字也可以查找到一些圖片資源。

不過用英文關鍵字可以找到更豐富的圖片，上方還可使用篩選器來更精準的找到需要的圖片。包含圖片的方向、來源以及授權方式。

點入想要下載的圖片後，在右側就可以看到它的授權方式，Public Domain 可免費下載使用，不需標註來源，商業用途也可以。若不能商用，也可以在這個位置看到相關的說明哦！下方則可選擇要下載的圖檔尺寸，若想簡單編輯後再下載，可點入「Edit & Download」。

上方可看到五種的編輯工具，可裁切／翻轉、加入濾鏡，調整亮度、對比等，並可加入文字、框線或是重新調整需要的圖片尺寸。

在下載圖片後，會看到如下圖的畫面，如果可以的話，標註來源也是對網站與攝影者的一個感謝與支援哦！