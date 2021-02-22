「Vista Golf」迷你高爾夫遊戲，每週、每日都有新挑戰！（iPhone, Android）

你按過了!

現實生活中或許不見得有機會接觸到高爾夫運動，但手機上的高爾夫遊戲倒是很平易近人，而且玩起來超有成就感的！「Vista Golf」這款迷你高爾夫遊戲，，

就有著超級無敵多的關卡可以讓玩家來挑戰，3D 的場景，可自由調整視角，操作超順手。

在無限關卡中雖然有提供最佳的擊球桿數，但其實只要將球打進終點的洞中就可以過關，如果想要體驗更多的競爭性，就可以來玩玩每日或是每週競賽，完成挑戰就可以看看自己的成績排名，也可以查看其他玩家的成績，可在限時之內重覆多次的挑戰，以追求更好的名次。

每個關卡的場景都不同，而且也會有各種機關等著玩家來解謎，該如何打、用多少的力氣、哪個角度擊球可以更快的將球打到終點，沒有一定的答案，全都考驗著玩家的擊球技術唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Vista Golf
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Shallot Games, LLC.
  • 官方網站：https://shallotgames.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

打開遊戲會自動進入無限模式的關卡中，並進行遊戲教學。在白色圓圈中拖曳即可調整擊球的力道與方向，將手放開後，球就會打出去。

 

在白色圓圈之外左右滑動則可調整視角。

 

在右上角會顯示「Par」後方的數字代表本關卡最佳的桿數，可供玩家參考。如果覺得打得不好想重新來過，可點擊左上角的「⏪」，看廣告後即可倒退一步。若覺得畫面太小，也可以用兩指縮放畫面唷！

 

在關卡中會有許多機關，必須小心避開，有時候也可以運用一些斜坡讓球可以直接飛往終點方向，略過一些討人厭的機關，但必須小心的是別用力過猛，因為球可是會飛出平台掉落而失敗哦！

 

點擊左上角的「‖」暫停鍵，就可以看到在無限模式中，自己的成績，Par 是表定的最佳桿數，Strokes 則是你所打的桿數，右側的 +/- 會計算出你比最佳桿數多或少幾桿。在下方可切換背景音樂，共有三首可選擇。

 

回到遊戲首頁就可以挑戰「Daily Challenge」每日挑戰，在時間限制內可重覆挑戰追求更好的成績。

 

打完 3 洞後，就可以看到自己的成績，點擊下方右側的按鈕可查看排行榜。

 

「Weekly Challenge」裡有 3 個不同的場景關卡可以挑戰，一樣在時間內都可以重覆挑戰唷！

 

將 9 洞都打完時，可輸入自己的暱稱與選擇一個頭像後，將自己的成績登錄到排行榜中。同樣也可以查看所有玩家的排行榜。

 

最後更新：02-22, 2021 下午 4:21

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