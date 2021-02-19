Cat Puzzle 紙箱解謎！找出更多可愛的小貓咪（iPhone, iPad）

你按過了!

「Cat Puzzle」是一款玩法很常見的方塊拼圖遊戲，在 10×10 的遊戲格中，將各種形狀的方塊填入，，

集滿一排或一列即可消除，不過這款遊戲結合了紙黏土風格貓咪的元素，讓整個遊戲萌到了最高點！

在「Cat Puzzle」中，方塊都變成了一個個貓咪們最愛的紙箱，在某些紙箱裡就躲藏著小貓咪，必須將紙箱消除，才能看到貓咪可愛的樣貌。當分數達到指定的條件後，就可以解鎖更多不同造型的貓咪，遊戲中共有 20 隻的貓咪等著玩家們來收集唷！

這些貓咪都會被收錄在貓圖鑑當中，每隻都有其獨特的個性或是特別的外觀造型，在圖鑑裡都會加以描述，有興趣的朋友可以去了解一下。玩法簡單、搭配輕鬆的背景音樂，推薦給喜歡貓咪的朋友來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Cat Puzzle
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：HARAPECORPORATION Inc.
  • 官方網站：http://www.harapeco.okinawa/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Cat Puzzle」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲就可以看到紙黏土風格的首頁，點擊中間的按鈕即可進入遊戲，不過如果不了解遊戲的玩法，可以先按下「Yes」觀看遊戲教學。

 

只要將下方的方塊紙箱排入遊戲格中，填滿一行或一列即可消除。

 

正式開始遊戲時，在上方就會顯示目標分數，當獲得幾分時，就可以解鎖一隻新的貓咪。而遊戲格中藏有貓咪的紙箱，也會不時的伸出貓爪提醒你，消除紙箱時，貓咪就會從紙箱跳出來跟你相見囉！

 

當下方的方塊無法再排入遊戲格中時，遊戲就會被迫結束。此時可以用道具來更換方塊，換取繼續遊戲的機會，一開始有兩次免費更換的機會，之後可看廣告來取得。

 

若決定結束遊戲，就可以看到一個與貓咪相關的小知識並結算成績。

 

回到首頁，可點擊下方的「貓咪」開啟圖鑑，點開貓咪圖片就可以看到牠的相關介紹了。

 

最後更新：02-19, 2021 下午 5:51

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