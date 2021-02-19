Chronograph 可多人共享的線上碼錶、計時器

在進行遊戲、比賽等等活動時，若有時間限制，通常都是由主辦單位或是其中一位玩家負責計時，，

但如果活動是必須分散進行的，讓所有的人都可以同步知道目前的剩餘時間就很重要了。

「Chronograph」就是一個可以共享使用的線上碼錶、計時器網站，所有的人只要掃描 QR Code 就可以同步看到同一個碼錶或計時器，隨時都可以知道目前的活動時間，讓遊戲、比賽更加公平。

碼錶、計時器有兩種分享方式，包含編輯權限或是僅可瀏覽，只要先將主網頁開啟後，就可以生成兩組專屬網址與 QR Code，可將網址分享給參與者，也可直接將 QR Code 顯示在大螢幕或是將它們保存列印出來，就可以供參與者用手機掃描使用了，有需要的朋友可以參考看看。

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網頁畫面：

開啟網頁後就會產生一個專屬的網址，在網頁上就可以看到一組碼錶與一組計時器，最下方的「SAHRE」有「Edit」含編輯權限與「View」僅可瀏覽的兩種分享網址，點擊後方的小方塊，就可以開啟 QR Code。

接著就可以依需求按下「Start Stopwatch」啟動碼錶，或是在下方直接輸入需要的時間，並按下「Start Timer」啟動計時器。

啟動的計時器或碼錶就會顯示在最上方，此時其他的使用者也在自己的裝置上同步看到一樣的時間。不過當時間到時，只有主網頁會響鈴哦！

使用完的計時器，可點擊右側的「選單鈕」進行編輯、重啟、重設或刪除。

使用碼錶的話，可點擊右側的「雙箭頭」記錄單圈時間。