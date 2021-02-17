Mindsweeper 畫面精緻的 3D 劇情冒臉逃脫遊戲（iPhone, Android）

喜歡逃脫類遊戲的朋友，一定會喜歡「Mindsweeper」，它的謎題難度適中，，

玩起來超有成就感！3D 立體的場景設計，搭配好聽的背景音樂與豐富的故事劇情，讓人會想一直深入探究故事的結局。

在遊戲中，玩家的角色是一名內心世界的檢察員，最主要的任務就是要潛入故事中艾米哈里斯醫生的腦海裡找出可以拯救世界的解藥配方，遊戲的關卡就是與醫生記憶有關的內容，在關卡中必須找出關鍵的記憶碎片，並且想辦法打開通往下一層記憶的通道。

每一個關卡都有 3 張記憶碎片需收集，透過這些碎片將可以了解更完整的故事劇情。謎題雖然小有難度，但基本上都可以依靠自己的聯想力、理解力來過關，若真的有卡關的狀況，不知道下一步該做什麼時，遊戲也有提示可以使用唷！

不過遊戲雖然可以免費下載來玩，但只有開放前 6 關可以試玩，若想要知道故事的結局就得考慮付費購買完整版囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mindsweeper

Mindsweeper 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Snapbreak Games AB

Snapbreak Games AB 官方網站： https://www.snapbreak.com/

https://www.snapbreak.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有一小段的前導動畫，可以大致了解故事的劇情內容。

正式進入後，點擊「開始遊戲」就可以從第一關開始挑戰。

每個單元都有一個主題，在右側可以看到場景的 3D 動態縮圖，按下「開始遊戲」吧！

這邊會先進行基本的操作教學，如何控制角色、如何與其它人事物進行互動以及如何使用在場景中收集到的道具。

每個關卡中也都會有一個謎題，至於如何解開就得靠玩家自行思考了。

還有，記得在每一個關卡都必須收集到 3 張的記憶碎片，在場景中閒晃時別忘了找找它們的蹤跡哦！

最後打開通往下一層記憶的通道即可過關。但如果在遊戲中卡關的狀況，可點擊右下角的「？」就能取得提示囉！