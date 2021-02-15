HotchPotch 超萌狗狗貼紙照片編輯器（iPhone, iPad）

你按過了!

「HotchPotch」是一款全部都是超萌狗狗的照片編輯器，以狗狗體型來做為分類，有大中小三種可以選擇，，

每一個分類裡都有 20 種的狗狗貼紙，手繪的風格，無論是動作還是表情都可愛到不行！

無論是坐姿、趴姿、伸懶腰還是無辜的回眸、開心的跳躍或奔跑，有各式各樣不同的姿勢可以搭配照片的內容來自由組合，創作出各種趣味的情境。加入照片後的狗狗貼紙，可任意的調整大小與角度，讓貼紙可以擺放的更恰到好處。

程式可免費使用，製作出來的照片沒有浮水印，而且解析度也很不錯，若使用相簿中的照片來編輯，也可保存原照片的尺寸，效果相當不錯。喜歡狗狗的朋友，可以參考看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：HotchPotch
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：Chikako Uchiyama
  • 官方網站：http://apps.pplace.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「HotchPotch」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

可選擇拍照或是由相簿選取照片，而無論使用哪種方式都可以選擇要方形比例或保留原尺寸。

 

接著就可以在下方選擇想要加入的狗狗貼紙，以狗狗體型做為分類，點入後也可在列表上方切換不同的分類。

 

貼紙加入照片後，可使用下方的工具來旋轉角度、縮放大小，按著不放即可連續調整。可以利用照片的場景與貼紙的不同姿勢創作出各種趣味的情境唷！

 

完成編輯後，點擊右上角的按鈕，再點擊「YES」即可將照片保存到相簿中，還可再進一步選擇分享方式。

 

最後更新：02-15, 2021 上午 10:49

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