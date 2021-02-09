農曆新年即將到來！快查查自己的「牛年十二生肖運勢」（Android）

你按過了!

不知道大家有沒有這個習慣，農曆年前家裡都會出現一本不知道從哪裡獲得的農民曆，雖然裡面寫著一大堆看不是很懂的資訊，，

但一定都會去翻翻「生肖運勢」那篇，查查自己生肖的整體運勢，每個月的狀況又是如何，做為未來這一年的行事參考。

不過農民曆大概因為版面的關係，內容寫的都比較簡單扼要，如果想要了解得更深入，使用 Android 手機的朋友，可以來下載這款「2021 牛年十二生肖運勢」App，對於每一個生肖都有非常詳細的運勢解說哦！

除了基本的整體運勢外，還會分別說明事業、財運、感情、健康這四個面向的運程運勢，另外還有「五子運勢」會針對不同年份出生的人各別加強運勢的說明，以及有更詳盡的「每月運勢」可以參考，有興趣的朋友，可以下載來看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：2021 牛年十二生肖運勢
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Clump Software
  • 官方網站：https://www.facebook.com/clumpsoftware
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「牛年十二生肖運勢」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

點入想要查詢的生肖後，就可以看到整體運勢內容，下方還有事業、財運、感情以及健康的運勢說明。

 

上方可切換到「五子運勢」與「每月運勢」。

 

最後更新：02-09, 2021 上午 11:02

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