Creative Type 有趣的個性測驗遊戲！用 15 個問題找出你的創意類型

你按過了!

每個人都有自己獨特的個性，但你足夠了解自己嗎？Adobe Creative 與 Anyways Cretive 及作家 Carolyn Gregoire 還有多位設計師、攝影師合作所推出的「Creative Type」心理測驗網站，將可以通過 15 個簡短有力的問題，，

來幫助找到你的創意類型！

在這個網站裡將用藝術家、思想家、冒險家、創作者、生產者、夢想家、創新者與遠見者，這八種不同的個性類型來為受測者進行分類，每個問題都只有兩個答案選項，透過思考這些問題的過程中，也能對自己有更多的了解。

網站上還會搭配許多可愛的動畫與圖片，看起來十分賞心悅目，雖然網站是英語介面，但使用的單字都不會很艱深，如果閱讀上真的有困難，搭配翻譯軟體使用也是可以的唷！有興趣的朋友可以一起來測驗看看。

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網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Start Test」。

 

接著就可以開始回答題目，題目與答案選項都很容易理解。

 

回答問題後，就會看到數秒鐘的動畫，如果不想看可點擊右下角的「Skip」跳過。

 

一路回答完 15 題之後，就可以準備看分析結果了。

 

在結果頁中，可以看到你個性類型的代表形象角色，下方則會有一些詳細的說明，包含你的優點與未開發的潛力、理想的合作者等。來！讓我們直接 Google 網頁翻譯吧！

 

最下方點擊「Download」還可以將你的創意類型相關文檔與圖檔、影片都保存下來，圖檔拿來當大頭貼好像也不錯哦！XD

 

最後更新：02-01, 2021 下午 4:12

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