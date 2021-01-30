[限時免費]「Duologue」雙色濾鏡照片編輯器，用兩種顏色激出創意的火花！（iPhone, iPad）

你按過了!

照片編輯 App 裡基本上都有一些制定好的濾鏡，復古的、個性化的、文青風格的、小清新的……，各式各樣不同的濾鏡效果，，

可以直接選擇套用，但如果你已經用膩了那些常見的濾鏡，不妨來「Duologue」換換不同的口味。

在「Duologue」裡，使用者可以自由的選用兩種深淺不一的顏色來為照片增加色彩，每一種顏色都可以搭配出各種不同的獨特效果！操作非常簡單，選入照片或拍照後，就可以選擇想要組合的色彩，並直接畫面上預覽疊色後的感覺，還可以再進一步的調整亮度、對比、銳利度、色溫、暗角……等，讓照片的呈現可以更接近你的需求。

如果不知道該選擇哪種顏色來搭配的話，程式還有提供 AI 雙色調推薦功能，在選入照片後，AI 會分析照片，然後自動推薦最適合的兩種顏色組合，就算有選擇困難，使用起來也不費心哦！有興趣的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Duologue
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Dongjoon Yoon
  • 官方網站：http://102labs.com/duologue/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Duologue」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式後，可看到範例照片，可先試試效果。在照片上下方可以各選擇一種顏色來搭配，就能創造不同的感覺哦！點擊左上角的「○」可使用相機拍照，右上角的「□」則可從相簿選取照片。

 

選入照片後就可以自由的調配喜歡的雙色濾鏡，點擊下方中間的按鈕可進入「調整工具」，這邊就能依需求來調整亮度、對比、曝光度、飽和度、色溫、暗角……等。

 

調整好後，就可以點擊右下角的按鈕，選擇保存到相簿或分享。

 

開啟左下角的設定選單，可以開啟「A.I. Duotone Recommendation」AI 濾鏡推薦功能，這樣每次選入照片時，AI 就會自動選出適合的顏色囉！

 

最後更新：01-30, 2021 下午 4:42

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