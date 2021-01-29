想暫時逃一下嗎？「Escapista」線上慢電視，引領你進入另一種氛圍～

你按過了!

你聽過「慢電視」（Slow TV）嗎？維基百科上的解釋是「一種馬拉松式全程直播某種普通事件的電視節目類型，其名稱來源一方面是因為這類節目內容本身節奏緩慢，另一面是因為節目播出時間很長」。

這類型的影片有很多人會在家裡客廳的電視上播放，，

也許不會特別去觀看，但卻可以巧妙的創造一種氛圍，如果搭配播放影片的聲音，還可以產生白噪音的效果，製造出舒壓放鬆的情境。放空時盯著看，也會有一種跟著影片進入另一個空間的感覺。

在 YouTube 上其實有蠻多這類型的影片，「Escapista」的站長就從 YouTube 上精選許多不同主題的風景影片，並區分為大自然、巿區、靜態、海灘、歷史藝術、汽車、自行車與火車這八大主題，目前網站上共收錄近 500 部。

點擊一個分類就可以從第一部影片開始接續觀看，打開影片的聲音可以有更身歷其境的效果，除了可以在電腦、手機上欣賞外，將畫面投影到電視大螢幕上，會更有感覺哦！

當待在家，不想看電視、聽音樂，但又不希望太過安靜的時候，就可以選擇播放這類型的影片，來增加一些背景音，讓整個空間不致於太過寂寞。下回當心情煩悶到一個程度時，不妨就打開「Escapista」選擇一個感興趣的影片分類，跟著拍攝者的視角來一場線上的輕旅行吧！

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網頁畫面：

開啟網站後，可在左側選單中，選擇一個感興趣的分類，網站的介面是葡萄牙文，用 Google 網頁翻譯，多少可以了解。

 

選定分類後，點擊左上角的「x」就可以關閉選單，觀看完整的影片畫面。

 

影片下方會顯示影片的標題與拍攝時間，點擊標題可連結開啟 YouTube 網頁。

 

點擊右下角的「喇叭」圖示可開啟影片聲音並可調整音量。有需要的話也可以切換為全螢幕。

 

最後更新：01-29, 2021 下午 4:27

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