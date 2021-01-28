Delayed Gratification 延遲開啟特定網頁，讓你有機會思考值不值得浪費時間！（Google Chrome 擴充套件）
以往曾介紹過各式各樣阻止分心的瀏覽器擴充功能，比方說將那些會令人分心的網頁強制上鎖、只能在限定時間打開或是每天只能瀏覽幾小時、每小時只能開啟一次……等，都是用一種強迫、比較負面感受的方式來進行，，
那麼，問題又回到怎麼讓自己專注在重要的事情上呢？「Delayed Gratification」這個 Google Chrome 瀏覽器擴充功能給出了另一種選擇。以延遲滿足為出發點，在打開那些會令人分心的網站前，它會先用灰色的畫面擋住網頁，並倒數 15 秒的時間，讓你有機會、有時間想一想打開這個網頁值不值得，這個網站值得你浪費珍貴的時間瀏覽嗎？
思考過後，或許你就會做出正確的選擇了，而且這個選擇是你心甘情願的。它的做法並沒有很大的強制性，在倒數 15 秒後，仍然可以正常的瀏覽網站，只是多等待一些開啟的時間而已。而且大多數人在瀏覽網頁時，性子都是很急的，通常多等兩秒大概就受不了想按「x」關掉網頁，所以這個減少分心的作法，感覺蠻不錯的，有需要的朋友可以試試看。
除了預設的 15 秒時間外，還有 10 秒、20 秒或 30 秒可以選擇，在每回等待時間過後，可依自己的使用狀況來設定經過 2~20 分鐘再次延遲開啟，使用上算是蠻有彈性的囉！至於有哪些網頁需要受限，可到設定中自行編輯清單，操作很簡單的。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Delayed Gratification
- 軟體版本：0.0.5
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：55.19KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 在軟體下載頁點擊右上角的「加到 Chrome」，再按下「新增擴充功能」將程式完成安裝。
第2步 接著可以設定要延遲開啟網頁的秒數，以及多久之後要重新上鎖。
第3步 在「Add a website」後一一輸入要延遲開啟的網站網址，輸入後按下 Enter 鍵即可新增。
第4步 最後按下「Save」即可開始執行。
第5步 每當開啟列表中的網站時，就會先看到像下圖的灰色畫面，上方會倒數秒數，下方則會寫上一句讓你可以思考的問題。例如「你為什麼要安裝這個擴充功能？」、「這真的值得等待嗎？」或是「這就是你今天的計劃嗎？」……等，試圖要讓你放棄等待進入這些網站之中。
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