[限時免費] FlinkMath 加減乘除無限練習器（iPhone, iPad）

你按過了!

覺得自己的數學運算能力太差嗎？或是被放寒假的小孩每天喊著無聊砲轟到體無完膚？快點下載「FlinkMath」吧！它是一款可以讓你無限練習加減乘除的數學練習工具！

程式的介面相當簡單，將加減乘除區分為四個單元頁籤，可針對想要加強的部份各別練習，，

每一個單元都有提供多種不同的練習組合，例如加法與減法就有 0-10、0-20、0-50、0-100、0-1000 的數字區間可選擇；乘法則有個位數、十位數或是以一個特定數字為主來進行運算，比方說選擇 6 為主要練習對象，題目就會用 6 去與其它各種數字做乘法的運算，除法亦同。

算式的答案會先以「？」取代，當自己算出答案後，就可以點擊「？」查看正確的答案囉！每回的題目數量都不會太多，加法與減法各 10 題，乘法與除法各 12 題，回答完畢可再重置獲得新的題目，想練習多少都可以！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：FlinkMath
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Harald Lamer
  • 官方網站：https://flinklab.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「FlinkMath」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

開啟程式就可以看到題目了。點擊上方可以設定練習的範圍，下方則可切換要練習的類型。

 

點擊算式後方的「？」就可以看到答案。全部練習完畢，點擊左上角的按鈕就可以重置獲得新的題目囉！

 

最後更新：01-27, 2021 下午 5:24

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