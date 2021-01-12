總是忘記戴口罩？「WearYourMask」離開住家 52 公尺就會提醒你（iPhone, iPad）

由於肺炎疫情的關係，口罩已經成為人人必備的東西，不過因為戴口罩呼吸真的比較沒那麼順暢，而且戴久耳朵也會不舒服，如果有戴眼鏡，還會容易產生霧氣，所以有許多人都只在需要的時候才拿出來戴上，可是大家一定都有忘記帶口罩出門的經驗，需要用到時，翻遍了包包也找不到半個，還得臨時跑到附近的超商、藥局去買來用

「WearYourMask」就是要幫大家預防這種情況發生的 App，可事先設定要偵測的地點，只要離開這個地點超過一定半徑距離，它就會發出通知提醒你要戴上口罩了，相反的進入這個範圍時，還會提醒你要記得洗手哦！

免費版本的半徑預設為 52m，如果想要自訂其它的半徑範圍，就需要付費升級 Pro 版本囉！常常忘記戴口罩的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WearYourMask

WearYourMask 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kamran Siddiqui

Kamran Siddiqui 官方網站： https://xalting.com/

https://xalting.com/ 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：免費版本、Pro 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「Get Started」，再點擊「Select Address」設定住家地點

第2步 點擊「Current Location」即可讀取目前所在位置，需允許程式「永遠」可使用你的位置

第3步 接著看看讀取到的地址是否精準可在上方直接手動輸入或是在下方的地圖拖曳調整定位點最後點擊「Back」回到上層畫面，再點擊「Next」

第4步 「允許」程式傳送通知後，按下「Finish」即完成設定

第5步 若要程式正常運作，就必須讓這個 App 在背景長駐唷！如果發現程式沒有正常通知，可點入「App Not Working? Check the FAQ.」查看說明

第6步 當離開住家超過 52m 時，就會收到記得戴口罩的通知，反之進入住家半徑之內時，就會收到洗手的通知囉！