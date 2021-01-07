如何將不小心加入 Google 地圖的「主題地標」移除？

Google 提供的「我的地圖」功能，可以讓使用者在地圖上自行建立需要的地標、路線等資訊，可方便用來規劃個人的旅行路線，也有一些業者會用來建立主題式的地標，供顧客來查看使用，例如台北巿的雙層觀光巴士，就有將其紅、藍雙線的停靠站製作成地圖，讓想要搭乘雙層巴士的顧客，更容易規劃相關的行程

在電腦上查看「我的地圖」是在獨立於一般的 Google 地圖，不過行動版的就會直接與 Google 地圖混合在一起，當旅行結束後，加入地圖的地標卻還在，讓整個地圖看起來很混亂，該怎麼將這些已經不需要的主題地標給移除呢？沒有使用過「我的地圖」服務的朋友，大概會很困擾吧！

方法其實很簡單，只要在地圖的「圖層」選項中，將不需要的主題地標取消顯示即可，如果你也不小心加入了其他人所製作的主題地標，就可以快快將它們移除，還給自己一個乾乾淨淨的地圖啦～

 

取消主題地標的方法：

之前在研究台北巿的雙層觀光巴士時，在官網上點擊了地圖地標後，就自動在 Google 地圖上加入了紅線與藍線的停靠站地標。

如右圖，除了原本自己加入的黃色、綠色標籤外，還多了很多個紅色與藍色的地標，對於規劃行程是很方便的

 

但當旅行結束時，這些主題地標就會很干擾地圖的使用，此時只要點擊右上角的「圖層」按鈕，將不需要的地標點擊取消，就可以移除囉！

 

最後更新：01-07, 2021 上午 11:11

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