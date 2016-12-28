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Glary Registry Repair v5.0.1 登錄檔最佳化、修復工具

glary-registry-repair

2016/12/29 更新：軟體版本更新至 v5.0.1.82 最新版。

Windows系統的「登錄檔」裡面儲存了很多應用程式與系統設定等資訊，很多時候如果軟體沒移除乾淨或做了什麼設定導致系統不穩定或無法正常執行某些功能，部分情況下可以通過登錄檔的檢查與修復等方式來恢復電腦正常運作。

Glary Registry Repair是個登錄檔修復、最佳化工具，可以用最快、最安全的方式來檢查並修復Windows系統中的登錄檔設定，內建的智慧型檢測引擎可快速找出登錄檔中無效的路徑、無效的檔案關連、無效檔的檔案類型、開始功能表中已無法使用捷徑、無法運作的開機啟動項目、失效的字型與各種已經失效的記錄...等。

除了使用方法相當簡單之外，每次執行掃描、修復工作前，都會自動執行登錄檔備份工作，萬一不小心誤刪了不該刪的東西，也可以輕鬆還原修復前的狀態。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Glary Registry Repair
  • 軟體版本：5.0.1.82
  • 軟體語言：繁體中文、英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：3.66MB
  • 系統支援：Windows XP/2003/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.glarysoft.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  此軟體可支援繁體中文與其他多國語系，不過在繁體中文的安裝介面上他的中文字顯示會是一堆亂碼，但安裝好之後中文顯示就很正常。安裝時可依照直覺按一按、把它安裝起來。或者乾脆選用英文版介面來安裝、使用。

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第2步  安裝好、啟動Glary Registry Repair軟體後，直接按一下「掃描登錄檔問題」按鈕，即可開始掃描、檢查Windows系統登錄檔。

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第3步  掃描完後會在視窗中列出可能的問題，如果要修復的話請按一下「修復」按鈕。

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第4步  另外每次執行修復或最佳化工作前，都會自動執行登錄檔備份工作。萬一哪天你執行完後發現某些功能怪怪的，可以依序按下「操作」→「還原到以前未修復時」，執行還原工作。

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第5步  「Restore」視窗中會以建立備份的日期標示數個備份點，可依照實際狀況選擇一個可能正常的備份點，再按「還原」按鈕。

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延伸閱讀：

  1. Total Uninstall 分析監控檔案與登錄檔，完整移除軟體、清除垃圾
  2. WinASO RegDefrag 重組系統登錄檔，加快電腦運作速度
  3. Registry Defragmentation 登錄檔重組、最佳化工具
  4. Little Registry Cleaner 清除登錄檔垃圾，維持系統穩定、高效率
  5. 登錄檔最佳化、垃圾清除工具（Wise Registry Cleaner）
  6. [Vista]如何刪除右鍵選單中很少用的「新增」項目？
  7. [免費] Glary Utilities 超強20合1系統管理、最佳化工具（中文版）

 

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  1. JAMES 說道：
    11-16, 2010 at 上午 5:21.13

    怎麼好像用了就壞掉了

    回覆
  2. AYO 阿佑 說道：
    09-15, 2010 at 上午 5:17.08

    這個確實是個好東西…
    不過 Glary Utilities 有 portable 版本，
    感覺上泛用性比較好些

    以上 AYO 阿佑

    回覆
  3. megakotaro 說道：
    09-14, 2010 at 上午 10:42.01

    這和Glary utility的register cleaner一樣，只是Glary utility很多功能不一定用得到

    回覆
  4. Lytno 說道：
    09-14, 2010 at 上午 10:29.39

    這個跟Glary utility裡的某一個功能不一樣嗎?

    回覆
  5. phisheryu 說道：
    09-14, 2010 at 上午 10:08.38

    thanks for your kindly share

    回覆

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