2016/12/29 更新：軟體版本更新至 v2.4 最新版。

Lightscreen 是一個相當簡潔好用、功能齊全的抓圖軟體，提供一般抓圖軟體都有的全螢幕/自定區域/視窗…等螢幕畫面截取模式，可在抓圖後以你指定的檔名型式自動存檔，並支援完整的鍵盤快速鍵設定。

Lightscreen 是開放原始碼的自由軟體，沒有廣告、可免費使用。抓圖時可開啟預覽功能，在較小或指定尺寸的縮圖中確認沒問題後讓他自動存檔。另外也可支援 Imgur 與 pomf 之類的貼圖網站自動上傳功能，可設定為抓圖後自動上傳圖檔、自動截取圖檔網址，相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Lightscreen

Lightscreen 軟體版本： 2.4

2.4 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼自由軟體

免費軟體，開放原始碼自由軟體 檔案大小： 7.27 MB

7.27 MB 系統支援： Windows XP/Win7/Win8/Windows 10

Windows XP/Win7/Win8/Windows 10 官方網站： https://lightscreen.com.ar/

https://lightscreen.com.ar/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 Lightscreen 的軟體主畫面上方有三個大按鈕，分別是全螢幕抓圖、自訂區域抓圖與視窗抓圖，按一下就可以開始抓圖。下面就是設定與上傳等功能。

第2步 在「Options」設定視窗裡，我們可以先在「General」選單設定是否自動存檔、要存在哪裡、檔名與圖檔格式…。

第3步 「Hotkeys」選單則可針對不同抓圖模式指定個別的鍵盤快速鍵。

第4步 如果勾選「Upload」選單最上面的兩個選項，則可在抓圖完後自動上傳圖檔到你指定的貼圖網站（如 Imgur）。

第5步 另外還可選擇是否顯示縮圖….等等功能。