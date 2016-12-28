2016/12/29 更新：軟體版本更新至 v2.4 最新版。
Lightscreen 是一個相當簡潔好用、功能齊全的抓圖軟體，提供一般抓圖軟體都有的全螢幕/自定區域/視窗…等螢幕畫面截取模式，可在抓圖後以你指定的檔名型式自動存檔，並支援完整的鍵盤快速鍵設定。
Lightscreen 是開放原始碼的自由軟體，沒有廣告、可免費使用。抓圖時可開啟預覽功能，在較小或指定尺寸的縮圖中確認沒問題後讓他自動存檔。另外也可支援 Imgur 與 pomf 之類的貼圖網站自動上傳功能，可設定為抓圖後自動上傳圖檔、自動截取圖檔網址，相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Lightscreen
- 軟體版本：2.4
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體，開放原始碼自由軟體
- 檔案大小：7.27 MB
- 系統支援：Windows XP/Win7/Win8/Windows 10
- 官方網站：https://lightscreen.com.ar/
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 Lightscreen 的軟體主畫面上方有三個大按鈕，分別是全螢幕抓圖、自訂區域抓圖與視窗抓圖，按一下就可以開始抓圖。下面就是設定與上傳等功能。
第2步 在「Options」設定視窗裡，我們可以先在「General」選單設定是否自動存檔、要存在哪裡、檔名與圖檔格式…。
第3步 「Hotkeys」選單則可針對不同抓圖模式指定個別的鍵盤快速鍵。
第4步 如果勾選「Upload」選單最上面的兩個選項，則可在抓圖完後自動上傳圖檔到你指定的貼圖網站（如 Imgur）。
第5步 另外還可選擇是否顯示縮圖….等等功能。