TubeNote 影片筆記 App，讓你邊看 YouTube、邊記錄重點！（iPhone, iPad）
YouTube 上有許多可以學習的影片資源，無論是語言、料理、演講或是各種領域的教學影片都可以在上面找到，而在手機上看這些影片時，，
如果你經常會在 YouTube 上學習，可以來參考「TubeNote」這款影片筆記 App，它將影片與筆記做了完美的結合，在程式畫面的上半部會顯示 YouTube 的首頁，下半部則是可以做筆記的部份，在看任何影片時都可以隨時的記下任何需要記錄的重點，不需要再跳離影片或是準備紙筆。
所記錄的筆記都會被完善的保存在程式當中，以影片為分類，點擊曾做過筆記的影片就可以在下方看到記錄的內容了。免費版本在程式中會顯示廣告橫幅外，最多只可保存 10 部影片的筆記，如果需要記錄更多的影片筆記，就需考慮付費訂閱完整版本囉！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：TubeNote
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Ryunosuke Nagase
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TubeNote」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，可在上半部看到 YouTube 的首頁，可直接搜尋找要觀看的影片，也可登入自己的帳號。找到要看的影片後，就可以開始播放，拖曳移動中間的「分隔條」可調整畫面的顯示範圍。
第2步 在看影片時，若需要做筆記，直接點擊下方的「+」就可以輸入筆記內容，寫完後點擊「Done」即可保存，同一部影片可記錄多筆內容。
第3步 在筆記上向右滑可「分享」筆記內容，向左滑則可「刪除」。
第4步 在下方切換到「Memos」就可以看到所有做過筆記的影片列表，點入影片就可以看到筆記內容。免費版本最多可保存 10 部影片，刪除影片的所有筆記即可移除清單，空出儲存空間。
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訪客留言：
One Reply to “TubeNote 影片筆記 App，讓你邊看 YouTube、邊記錄重點！（iPhone, iPad）”
有没有android端的类似工具? 感谢.
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