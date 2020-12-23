SymbolsCopy 線上特殊符號產生器，上千種符號隨點即用！

每次想要使用一些特殊符號的時候，是否總是覺得有點麻煩？雖然電腦本身就有內建特殊符號鍵盤可以使用，不過經常就是找不到那個最適合的，，

於是又得到網路上四處搜尋。

如果你已經厭倦了這樣的流程，就快快把「SymbolsCopy」這個網站收藏起來吧！它就是為了隨時可以複製到需要的各種符號所創立的線上特殊符號產生器！收錄的特殊符號種類相當多元，幾乎包含了所有的類型，在網站上將這些符號清楚的區分為 100 多種分類，例如菱形、太陽、愛心、月亮、微笑、框線、可愛、手指、方塊、KK 音標、幾何形狀……等，讓需要的人可以更快速的找到合用的符號。

所有的符號都可以直接點擊直接複製使用，如果想一次複製多個符號，只要先將符號選入複製框中，就能一口氣將所選的符號都複製到剪貼簿裡，使用上相當方便，提供給經常會需要使用特殊符號的朋友參考。

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使用方法：

打開網頁即可看到一些常用的特殊符號分類列在最上方。在網頁最下方也有橫向列出所有的分類，更容易查找。

點入需要的分類後，就可以看到其中所有的特殊符號列表，單擊即可複製單一符號，如果有需要複製多個符號，只要先點擊加入上方的複製框中，再點擊右側的「複製」即可一口氣複製所需要的特殊符號了！