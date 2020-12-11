「Cantanding Online Karaoke」線上 KTV 伴唱帶搜尋器！隨時隨地想唱就唱！

「Cantanding Online Karaoke」是一個提供線上 KTV 服務的網站，只要輸入歌手或歌曲的名稱，它就能立即在 YouTube 裡找出伴唱帶，，

讓你隨時隨地想唱就唱！雖然是國外網站，不過並沒有語言上的限制，輸入中文歌名一樣可以找到想唱的歌哦！

使用方式很簡單，不需要註冊帳號或是安裝軟體，無論是用電腦、手機、平板還是智慧電視，只要在有網路的環境下打開網站就能免費使用，透過通訊軟體視訊的方式也可以與在遠方的家人朋友一起唱歌唷！

雖然直接在 YouTube 上也同樣是可以找到這些伴唱帶影片，但還是得花時間篩選適合的，這個網站就是直接幫我們省去篩選的過程，不過偶爾還是會遇到看起來是有字幕的伴唱帶但人聲的部份並沒有完全去除的狀況，如果有遇到就……跟偶像一起唱吧～～～（逃走）

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網站名稱： Cantanding Online Karaoke

Cantanding Online Karaoke 網站網址：https://useful.tools/karaoke

網頁畫面：

打開網頁後，在搜尋欄中輸入歌手或歌曲名稱後進行搜尋。

由於來源是 YouTube，所以找到的伴唱帶也是五花八門，有些字幕就像 KTV 裡會看到的那種，有些則是只有單純的字幕，至於人聲的部份就要播播看才知道有沒有被去除了，試了一些歌曲，人聲去除的部份佔多數，如果想過過 KTV 的癮，還是可以來試試哦！