CleanPNG 超過 300 萬張去背 PNG 圖檔素材，免費下載設計更輕鬆！

在做設計時為了取得適合的素材，難免都要幫照片、圖片去背以便後續的使用，去背雖然是基本功，，

但若可以取得已經去背好的素材，那對設計師來說更是事半功倍！

這個「CleanPNG」素材網站就提供了超過 300 萬張已去背的 PNG 圖檔素材，全都開放免費下載，而且使用不受限制。不需用 Email 註冊，也不需使用其它的社群帳號登入，直接點擊就能下載，不過仍然會判斷你是不是機器人就是了，只是多點擊一下也不麻煩。

網站以水彩、聖誕節、邊框、箭頭、花、雪、愛心及 Coronavirus 將圖檔進行分類，你也可以輸入英文關鍵字來查找相關的素材，在分類項目下還可再使用篩選器設定條件來進一步篩選，例如你可以用顏色或圖片類型、大小做為條件，來找到更符合需求的素材。

提供的圖檔數量相當多，種類也很豐富，有許多不同的風格可選擇，絕對可以大大縮短設計的時間唷！有需要的朋友可以將網站加入收藏。

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網頁畫面：

開啟網站後，在右上角可看到圖檔分類，也可以輸入關鍵字來搜尋，或是搜尋欄下方也有熱門的關鍵字可參考。

點入分類後，上方還可以再點擊「All Filters」展開篩選器。

這邊就可以使用排序、圖檔大小、類型與顏色來進一步篩選符合需求的圖檔素材。

點入喜歡的素材後，就可以在下方看到它的解析度、檔案大小及提供者的資訊。點擊「Free Download」即可下載。

雖然不需要登入或註冊帳號，但仍會需要確定使用者是否是機器人，勾選「我不是機器人」後就可以選擇圖檔要儲存的位置了。