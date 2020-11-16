The Pads Game 超耐玩的彩色板拼圖遊戲（iPhone, Android）

「The Pads Game」就像咖啡一樣，是一種大人才會喜歡的東西，它沒有花俏的聲光效果，，

而是用簡單卻燒腦的玩法來吸引玩家駐足，當你了解該怎麼玩時，就像對咖啡因上癮一樣，不知不覺中就被它的魔力所魅惑。

它是一款很耐玩的益智遊戲，玩法很簡單，透過旋轉拼湊同顏色的方塊碎片，完成一個完整的方塊即可點擊消除，每個 Level 都有指定要消除的特定顏色方塊與數量，完成就能升級。

不過當遊戲區中無法再擺入新的碎片或消除方塊來取得空間時，遊戲就會結束，能獲得多高的分數，能晉級到多高的 Level 全都視玩家的組合能力而定囉！遊戲搭配著輕快的爵士樂與復古風格的介面，在視覺與聽覺上都可以有舒適的感受，有興趣的朋友，不妨一起來試試唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Pads Game

The Pads Game 軟體語言： 英文

英文 開發人員： BADBONES PRODUCTIONS

BADBONES PRODUCTIONS 官方網站： https://www.badbonesproductions.com/

https://www.badbonesproductions.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點入「PLAY」就能開始玩囉！在畫面上的方塊碎片可點擊旋轉調整方向，只要兩個碎片的位置「不重疊」就能拖曳合併，正中心的黑底位置不可用來合併外，其餘的空間都可以任意使用。上方會顯示要收集的目標方塊顏色與數量，完成就能升級。

將碎片組合成一個完整的方塊就能點擊消除。正中間的是新碎片，在右上角則可看到下一個碎片的樣子。「P」方塊可用來消除畫面上同一種顏色的所有碎片，所以當它出現時，可以先放置在空位中，待真的需要時再拿來救命。

當遊戲格中完全沒有空位可以再擺放碎片，也沒有可以組合的碎片或可消除的方塊時，遊戲就會自動結束囉！