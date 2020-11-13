Embark 用令人驚豔的攝影作品取代新分頁（Google Chrome 擴充套件）

「Embark」是一款精緻小巧的 Google Chrome 擴充功能，可用來取代瀏覽器預設的新分頁，在每回開啟新分頁時都會隨機顯示一張美麗的攝影作品，，

並在正中心的位置放上大大的數字時鐘，可在開啟分頁時就提醒你一次目前的時間。

雖然功能很簡約，但還是有開放一些選項供使用者自訂，例如你可以選擇背景更新的頻率，每回開啟都更換或是每 15 分鐘更新一次，當然也可以拉長時間，每天或每週才更換一次背景照片。

時間的部份可選擇使用 12 或 24 小時制、是否顯示 AM/PM等，還能調整透明度以及加入日期。若不需要時間或日期也都可以手動取消顯示，只留下美美的照片來欣賞。目前已有超過 60 張的圖片數量，因為已內建到程式中，使用時幾乎不會佔用系統資源，喜歡欣賞美美照片的話，可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Embark

Embark 軟體版本： 0.6.0

0.6.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 54.15MiB

54.15MiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。

第2步 開啟新分頁時，就可以隨機欣賞到美麗的照片。

第3步 在工具列上點擊「Embark」圖示，再點入「選項」即可進入設定。

第4步 在設定選項中可調整背景的更新頻率、選用 12 小時制、調整時間/方框透明度、加入日期等。