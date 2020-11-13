Embark 用令人驚豔的攝影作品取代新分頁（Google Chrome 擴充套件）
「Embark」是一款精緻小巧的 Google Chrome 擴充功能，可用來取代瀏覽器預設的新分頁，在每回開啟新分頁時都會隨機顯示一張美麗的攝影作品，，
雖然功能很簡約，但還是有開放一些選項供使用者自訂，例如你可以選擇背景更新的頻率，每回開啟都更換或是每 15 分鐘更新一次，當然也可以拉長時間，每天或每週才更換一次背景照片。
時間的部份可選擇使用 12 或 24 小時制、是否顯示 AM/PM等，還能調整透明度以及加入日期。若不需要時間或日期也都可以手動取消顯示，只留下美美的照片來欣賞。目前已有超過 60 張的圖片數量，因為已內建到程式中，使用時幾乎不會佔用系統資源，喜歡欣賞美美照片的話，可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Embark
- 軟體版本：0.6.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：54.15MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 開啟新分頁時，就可以隨機欣賞到美麗的照片。
第3步 在工具列上點擊「Embark」圖示，再點入「選項」即可進入設定。
第4步 在設定選項中可調整背景的更新頻率、選用 12 小時制、調整時間/方框透明度、加入日期等。
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