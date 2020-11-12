[限時免費] AMClock 簡約時尚的藝術時鐘（iPhone, iPad）

舊有的 iPhone 或 iPad 想拿來當做時鐘嗎？這款限時免費中的「AMClock」可以讓它變得更有藝術感！

「AMClock」的介紹文中提到「我們不能停止時間，但可以讓時間優雅地流逝。」它是一款很單純的時鐘 App，沒有其它更多的功能，，

很簡單也很美！其提供 12 種不同的鐘面設計，可任意選擇自己喜歡的造型，或者也能設定每隔一段時間自動更換不同的鐘面造型，為你的生活添加更多美麗。

可選擇半小時、一小時或最長 24 小時更換一次，當然也可以只固定使用其中一款或是挑選幾款喜愛的鐘面來做替換。另外還可選擇 12 或 24 小時制、是否需要顯示秒數或日期唷！看看下面的範例圖，感覺是不是好像家裡多了個高級的藝術品呢？

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： AMClock

AMClock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zehua Sun

Zehua Sun 官方網站： https://www.facebook.com/people/Eric-Dwkj/100006799247851

https://www.facebook.com/people/Eric-Dwkj/100006799247851 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AMClock」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，即可看到預設的時鐘設計，點擊畫面再點擊右下角的「齒輪」即可進入設定。

第2步 在設定裡就可以選擇是否要自動定時更換鐘面設計，有 8 種時間間隔可以選擇。如果只想要挑選幾款喜歡的來輪替，可開啟下方的「Select Favorite Themes Only」選項。

第3步 在右下角切換到「Theme」就可以看到所有的鐘面設計，點擊「愛心」可加入最愛，點擊「Use It」可立即套用。

第4步 鐘面都相當有藝術感，無論擺放在桌上或是靠在牆邊都很有美感。