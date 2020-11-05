「PiP-it!」可使用子母畫面播放 YouTube 影片的工具（iPhone, iPad）

若要在電腦上一邊看 YouTube 的影片，一邊收 email、玩遊戲或是處理其它的工作，只要在影片上點擊滑鼠右鍵就能開啟「子母畫面」的功能來使用，，

在任何畫面上縮小的 YouTube 影片都可以擺放在任意位置持續觀看。如果想在 iPhone 或 iPad 上也做同樣的事，只要下載「PiP-it!」就能辦到哦！

「PiP-it!」是一款以畫中畫的方式來播放 YouTube 影片的工具，透過將 YouTube 影片分享給該 App 後，就能執行子母畫面的功能，在任何的應用程式上都可以繼續觀看影片。

啟用子母畫面後，可使用兩指斜拉調整影片畫面的大小，在也能輕鬆的暫停或播放，還有快進、快退 15 秒的功能可以使用。如果想要關閉螢幕用聽的，只要在播放時鎖定畫面，再透過鎖定畫面上的播放控制器重新點擊播放即可。

不過「PiP-it!」並非完全免費的 App，只開放前 3 天免費試用，如果喜歡的話則可花費 NT$70 一次性購買完整版本。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PiP-it!

PiP-it! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Artamata, Inc.

Artamata, Inc. 官方網站： https://artamata.com/

https://artamata.com/ 軟體性質： 3 天免費試用 / 完整版 NT$70

3 天免費試用 / 完整版 NT$70 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PiP-it」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後，開啟程式就可以看到試用說明，有 3 天全功能的試用，之後可考慮購買完整版本。進入主程式後，就有說明要如何使用，除了運用在 YouTube 之外，也可以用來播放相簿裡或其它地方的影片檔。

第2步 開啟 YouTube 找到想要看的影片後，點擊功能選單中的「分享」。

第3步 點開「…」顯示更多內容，選擇「Picture-in-Picture with PiP-it」。

第4步 接著再點擊播放器上方的「子母畫面」圖示，就可以將影片畫面縮小在右下角處，可任意拖曳調整位置、用兩指斜拉縮放大小，也有快進、快退按鈕可以使用。

第5步 若想關閉螢幕播放的話，可在使用子母畫面播放時鎖定螢幕，接著再鎖定螢幕畫面上的播放控制器點擊播放，再次關閉螢幕就能繼續聽影片了。