Profile Pic Maker 會自動去背的圓形大頭貼產生器

許多的社群平台都需要上傳個人的大頭貼，而且通常外觀都會以圓形圖示來呈現，「Profile Pic Maker」就是一個專門來製作此類圓形大頭貼的線上工具，只要上傳照片，程式就會自動去背並套用到多種不同設計的背景中，完全不需任何的修圖能力就能輕鬆完成

在上傳照片待數秒後，就可以看到去背後的個人照直接套入近 60 種的背景設計中，可以直接從中選用喜歡的組合，也可以再進一步調整照片人像的大小與角度，或是選用其它喜歡的配色，還有 9 種的陰影樣式可以選擇，讓你的個人大頭貼看起來就是清新又專業唷！

網站名稱： Profile Pic Maker

Profile Pic Maker 網站網址：https://pfpmaker.com/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊中間的「＋」即可從電腦選擇要使用的照片。

第2步 待數秒上傳、分析與處理去背

第3步 去背後的個人照就會自動套入所有的背景設計中

第4步 在上方點開「Adjust photo」可以調整照片的大小與角度調整好後按下「Save」即可套用

第5步 「Colors」可以自訂背景顏色，有單色、漸層與特殊配色可選擇選用時可直接看到套用後的效果，按下「Reset」可恢復原始的配色

第6步 「Shadows」可加入 9 種不同的陰影設計

第7步 最後點擊喜歡的設計就可以直接保存到電腦中使用你上傳的照片在隨後也會自動刪除