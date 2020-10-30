用部件組字好困難嗎？「ACCESS 全漢字檢索系統」500 多個部件任你查！

一個中文字是由部首與部件所組成，通常若要請你說出某個部首的字有哪些，應該不會太困難，，

例如「人」部隨便都可以說出一大堆，不過若要以「部件」為主舉出一些字的話，難度就稍微高了一些，比方要說哪些字裡有「刀」，就較難可以一下字想出來。

如果經常被小孩詢問這類型的問題，可以將「ACCESS 全漢字檢索系統」這個網站收藏起來，它是由國立台灣師範大學國語教學中心所研發的華語文教材文本、漢字檢索工具，其中的「部件檢索」功能就可以讓使用者透過「部件」來進行查詢。

一共收錄了 517 個部件，筆劃由少至多排列，可先用部件的筆劃數來快速篩選，再到清單中找到需要查詢的部件，就可以找到有哪些是使用到該部件的字了，網站還會依字體結構來分類列出，包含上下結構、左右結構、半包圍結構等，對於學習很有幫助哦！

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使用方法：

第1步 開啟網站後，可以先在左邊利用筆劃數來篩選部件。

 

第2步 找到需要的部件後，再按下「查詢」。

 

第3步 在下方就可以看到與該部件相關的中文字了。

 

第4步 點入中文字還可以更進一步查看其它的資訊哦！

 

最後更新：10-30, 2020 下午 2:50

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