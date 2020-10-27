「落書きアイコン」可商用手繪塗鴉風 icon 免費下載

這個來自日本的「落書きアイコン」是一個超可愛的素材網站，提供滿滿的手繪塗鴉風格 icon 小圖，全數可免費下載並開放個人或商業用途，，

無須標註來源或是進行註冊等動作。

網站將 icon 分為動物、人物、交通、飲食、自然、文具、生活雜貨、建築物等 15 種類別，所有的 icon 看起來既溫馨又富有童趣，配色也十分可愛，很適合用於與兒童相關的設計物上唷！

找到喜歡的小圖後，可直接在圖片上點擊滑鼠右鍵選擇「另存圖片」將其下載回來使用，所有的 icon 都是去背的 PNG 格式，不過圖檔只有 200×200，如果要用於印刷物上就要考慮到解析度的問題囉！提供給各位參考。

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網頁畫面：

開啟網頁後，在左側就可以看到分類列表，如果日文的話也可以在左上方的搜尋欄中輸入關鍵字來查找。

在網頁右下方也有圖像式的分類可以使用，更容易理解分類裡所包含的圖像類型。

點入感興趣的分類後，就可以看到其所收錄的 icon 小圖。

再點入小圖即可看到其原型大小，直接在圖片上點擊滑鼠右鍵即可「另存圖片」保存下來使用。