「熊先生的餐廳」溫馨又耐人尋味的記憶碎片冒險遊戲（iPhone, iPad）

你是否曾好奇當生命結束後，靈魂將會飄向何處？別人在生前過著是什麼樣的生活？當結束的那個瞬間又留下了什麼遺憾？一般來說，我們無從得知道，，

不過在「熊先生的餐廳」裡，將有機會透過客人的記憶碎片，潛入他們生前的記憶唷！

「熊先生的餐廳」是一款既溫馨又耐人尋味的冒險遊戲，在遊戲裡沒有什麼困難的謎題或刺激的挑戰，只有那些等待被了解的回憶，而玩家可穿梭在各種不同的記憶中冒險，體驗每位客人生前的短暫過程，還可以透過與他們的靈魂聊天，更深入探索那些觸動人心的人生故事。

玩家在遊戲中扮演的是一隻寄住在餐廳裡的「貓咪」，每天負責幫忙熊先生招呼客人、點餐、送餐的工作，有時也許會遇到忘記自己喜歡吃什麼的客人，就必須進入他的記憶碎片中尋找線索。

開發者相當用心的在設計遊戲裡的每段故事，在玩遊戲的過程中可以深切的感受到真實性，因為那些就是我們從小到大也許從新聞、也許從網路、也許從朋友的口中所聽過、看過的事，玩過「熊先生的餐廳」的你絕對可以抱回滿滿的感動哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：熊先生的餐廳
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Odencat Inc.
  • 官方網站：https://odencat.com/en/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「熊先生的餐廳」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊「新遊戲」展開一個新的旅程。

 

貓咪從睡夢中被熊先生喚醒，該起床工作啦～

 

透過點擊可以指引貓咪移動，不過要下樓工作之前，先到衣櫃前換上制服吧！

 

到餐廳後，就準備幫客人點餐，透過互動來收集記憶碎片。

 

再將客人的記憶碎片提供給熊先生，讓他可以製作出客人需要的餐點。

 

將餐點送給客人，就可以再推動後續的劇情發展。

 

接著再迎接下位客人吧！有時候會有對話選項可以選擇，能觸發一些有趣的對話內容。

 

有時遇到無法說清楚自己想吃什麼的客人，就必須「潛入」他們的記憶碎片裡，體驗一段客人的生前過程來找到更多的線索。

 

熊先生在第一天工作結束後，會帶著貓咪到「車站」去，在這邊可以見到剛剛來過餐廳的客人們，透過與他們聊天，可以了解更多關於他們生前的故事。

 

回到房間後，坐到書桌前就可以取出所收集到的記憶碎片，透過觀看廣告就可以進入記憶碎片中，參與他們的短暫人生，並知道每位客人是如何離開的，而他們又留下了什麼遺憾。

 

最後更新：10-27, 2020 上午 11:01

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