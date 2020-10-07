藝術品只會欣賞還不夠！「Art Saga」還要把其中的故事說給你聽（iPhone, Android）

世界上有許多知名的藝術品，我們或多或少都會有些印象，但你是否了解這些藝術品背後的意涵呢？「Art Saga」就要透過說故事的方式來為使用者解說，，

讓我們可以更深入認識它們！

從第一幅畫開始，每 12 個小時可以了解到一個不同藝術品的相關資訊，除了畫作外，也有雕像類的作品，所有的故事都會利用聊天問答的方式來進行，與貓頭鷹機器人聊天的過程中，就可以逐步獲取更多的藝術知識，例如《米洛的維納斯》雕像真的是維納斯嗎？又她的手臂為何是斷掉的呢？……等。

所有介紹過的藝術品都會被擺放在「Stories」中，可以重複觀看故事內容。在程式中的「畫廊」裡也可以欣賞到更多不同的藝術品唷！有空閒時，還可以與機器人聊些其它的藝術話題，對於喜歡藝術品的朋友真的是很不錯的 App。

雖然程式只支援英語與法語介面，但 Android 版本下載後會預設為簡體中文，不擅長閱讀英文的朋友，還是可以利用簡體中文加減看囉！不過用英語介面還可以順便學單字與加強閱讀能力也是不錯。推薦給喜歡藝術的朋友使用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Art Saga

Art Saga 軟體語言： 英文, 法文, 簡體中文（Android 版本）

英文, 法文, 簡體中文（Android 版本） 開發人員： GhostWording Limited / Emoji Guide

GhostWording Limited / Emoji Guide 官方網站： http://www.wavemining.com/

http://www.wavemining.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，點擊「Daily story」再點入「探索」就可以開始透過聊天來了解更多的藝術知識。

要介紹《自由引導人民》這幅畫，就要從自由女神開始說明，貓頭鷹機器人會像聊天一樣開始介紹，使用者也要適時的做出回應，這故事才能說得下去。

每隔 12 個小時會介紹一個不同的藝術品，在了解完第一個藝術品後，還可以到「畫廊」裡欣賞其它的藝術品，並可以將藝術品透過其它的通訊軟體分享出去。

有空時則可以到「ArtBot」與貓頭鷹閒聊，它會透過聊天問答告訴你更多有趣的藝術知識哦！

點入「Stories」就能再重新瀏覽曾看過的每日藝術品。