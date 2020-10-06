可幫助加強記憶的「五十音卡片」，附字源與隨機測試功能！（iPhone, iPad）

「五十音卡片」是一款適合日文初學者使用的五十音複習工具，提供完整的五十音圖，每個平假名、片假名除了有提供羅馬拼音外，，

也有將其字源一一列出，可以幫助使用者更容易記憶假名的字形。

程式最主要的功能就是可以透過隨機測試來增加平假名與片假名的熟悉度，使用者可以自訂要測試的範圍，包含平假名、片假名、清音、濁音與拗音，甚至只想加強練習某行也沒問題哦！

測試以字卡的方式來進行，字卡上會先顯示平假名或片假名，點擊即可看到其羅馬拼音與字源，但比較可惜的地方就是沒有發音，不然就更加完美了，剛開始學習日文的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 五十音卡片

五十音卡片 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Yihua Zhou

Yihua Zhou 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「五十音卡片」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，預設在測試畫面，點擊左下角的「學習」就可以看到附有字源的五十音圖。

第2步 在測試畫面中，可以依想要複習的內容來勾選需要的項目，再按下「開始測試」就可以進行字卡練習。點擊畫面任一處或是點擊右下角的「羅馬音」即可看到假名的羅馬拼音與字源。向左滑或點擊「下壹個」即可切換下一張字卡。