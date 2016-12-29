2016/12/29 更新：UltraDefrag 軟體版本更新至 v7.0.2 最新版。

UltraDefrag 是一個速度超快的免費磁碟重組軟體，可以支援的重組標的包含磁碟機中的一般檔案，還可處理系統登錄檔、分頁檔..等等系統檔案。另外如果你常常在某個資料夾中儲存或搬移大量檔案、超大size的檔案，也可直接在資料夾上按右鍵，讓UltraDefrag單獨針對該資料夾作處理。

對於電腦用久了之後檔案儲存位置散亂不堪的硬碟來說，偶爾重組一下可以讓系統運作稍稍變快一點點，而存取檔案時也會更快更有效率些。

UltraDefrag跟其他重組軟體有什麼不一樣的特色呢？其實我用起來感覺都差不多，優點在他免費、有中文介面而且重組速度還算滿快的，而且可以重組系統檔案並可在開機時執行重組工作。除了一般32位元的Windows系統之外，UltraDefrag也可支援64位元的電腦。

此外UltraDefrag也提供超精簡的命令執行模式的版本，有興趣的話可以下載Micro版本來用，裝了之後沒有圖形操作介面，只需要在你要重組的資料夾、檔案或磁碟機上按右鍵，再按「Ultra Deframgmenter」即可快速啟動、完成重組工作。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： UltraDefrag

UltraDefrag 軟體版本： 7.0.2

7.0.2 軟體語言： 中文（內建多國語系）

中文（內建多國語系） 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼的自由軟體

免費軟體，開放原始碼的自由軟體 檔案大小： 668 KB

668 KB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元系統）

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援 32/64 位元系統） 官方網站： http://sourceforge.net/projects/ultradefrag/

http://sourceforge.net/projects/ultradefrag/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝UltraDefrag軟體時，如看到以下畫面，請點選「Chinese (Traditional)」再按「Install」按鈕，即可將軟體安裝為繁體中文版的操作介面。

第2步 開啟軟體後，直接點選你要重組的磁碟機，再按一下「重組」按鈕，即可開始重組磁碟機中的零碎檔案。

在這邊有分「重組」跟「優化」兩種模式，「重組」可以幫我們將零碎的檔案統一整理、排列在未使用的空間，以加快檔案存取的速度。而「優化」則可更完整地搬移、整理全部檔案，盡量挪出連續的可用空間，讓電腦在存取磁碟中的檔案時可以更快更有效率。

第3步 重組完成，我們可以直接在畫面中看到重組的成果。紅色或粉紅色的區塊是零散的區塊，碎裂的區域越小、越少，代表磁碟存取效率會越好，目標就是讓要零碎存取的區域變少。

第4步 如果你希望開機時執行UltraDefrag軟體來重組系統運作時無法搬移的系統檔，可以按一下「設定」按鈕，勾選「Windows 啟動時掃描」下方的「啟用」，下次開機時即可自動重組電腦。