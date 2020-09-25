[限時免費] Magic Window 把螢幕變成一扇小窗，隨時都能搭配環境音、欣賞美麗的景色！（iPhone, iPad）

在庸庸碌碌的工作與繁忙生活之間來回奔波的你，有多久沒有欣賞到美麗的景色？真的擠不出時間看看大自然，或許你可以下載「Magic Window」將 iPhone 或 iPad 的螢幕變成一扇充滿魔法的窗，，

透過這扇窗你將可以欣賞各種不同的美景唷！

這扇「Magic Window」一共包含了 22 種不同的場景，有日出、有日落、有城巿、有鄉間、有山、有海，所看出去的景色皆是栩栩如生的，還可搭配環境音使用，就像在進行一場迷你版的度假活動。

你可以設定動態場景的播放速度，也能透過在螢幕上左右滑動手動來控制場景時間的快慢，可以在兩個小時或二十秒內體驗一次完整的日落。程式也有提供鬧鐘以及睡眠計時器，這代表你可以在東京的夜景中入睡，在舊金山的日出中甦醒，感覺超特別的吧！

點擊螢幕就能隱藏時鐘、天氣與功能按鈕，但如果你想把它當做桌上鐘使用，也可以選擇將時間、天氣等資訊常駐在螢幕上方。想在生活裡多加點料的話，可參考看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Magic Window

Magic Window 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jetson Creative LLC

Jetson Creative LLC 官方網站： http://magicwindow.tv/

http://magicwindow.tv/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.3 以上

iOS 9.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用（下載新場景需連網）

不需網路即可使用（下載新場景需連網） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Magic Window」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式就可以看到美景囉！在螢幕上左右滑動就可以手動控制景色的時間。點擊螢幕則可喚出功能選單。

在選單中點入「Scenes」就可以選擇其它的場景。程式在安裝時會預載前 3 個場景，其餘的就需要連網下載才可以看到完整的時間動態哦！

點入「Settings」可依自己的使用需求來調整選項，例如要常駐時間、天氣、場景標題、是否要播放環境音……等，都可以在這邊做設定。

「Speed」可調整動態場景自動播放的速度。

「Live Photo」可將喜歡的場景保存到相簿中，還可以設定為鎖定畫面的桌布使用哦！

晚上使用時，可選擇「Night」模式，畫面會自動降低亮度，並可進一步設定睡眠計時器、鬧鐘、音量等。

將螢幕切換為橫向模式，可以看到更完整的景色，隨著時間經過，景色也會有更多不同的變化哦！

加上日期與天氣資訊，當做桌上鐘使用也很不錯。