DaVinci Age 架著達文西的飛行器完成不可能的點擊飛航挑戰（iPhone, iPad）

「DaVinci Age」是一款披著達文西素描畫風的 Flappy Bird 遊戲，不過玩起來不會像 Flappy Bird 那麼虐心讓人生恨，大家可以稍微放心。它同樣是透過點擊的方式來控制飛行，，

玩家要操縱的就是達文西所繪製的飛行器，整個遊戲場景也充滿著素描風格，背景則是一張泛黃的圖畫紙。

遊戲開始時，玩家就要適時的點擊螢幕讓飛行器可以維持在一定的高度，每點擊一次就可以升高一些，前方迎來的則是各種未知的挑戰，大多的障礙物都是固定不動的，不過開發者也設計了一些移動式的機關，例如會突然升起的電鑽頭、會吹風的風扇、從水管掉落的小毛團、會向下脫落的水管等。

必須小心的控制飛行器，讓它避開這些重重的危機，不過有些障礙物碰到並不會直接失敗，比方說剛剛提到的小毛團，它們只會暫時影響飛行，途中還可以撿到「橡皮擦」可擦去一部份的障礙物。整體與 Flappy Bird 相比，節奏比較沒那麼緊湊，加上優美的配樂，玩起來比較輕鬆一些，有興趣的朋友可以挑戰看看。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： DaVinci Age 塗鴉崩潰

DaVinci Age 塗鴉崩潰 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Big Goose Egg, LLC

Big Goose Egg, LLC 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0

iOS 8.0 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「DaVinci Age」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊按鈕就可以進入挑戰。點擊畫面任一處即可讓飛行器向上飛，但它會緊接著落下，所以必須持續的點擊畫面控制。

飛行時要避開上下的大水管，有時會落下物品，被砸到沒關係但要小心不要被影響了。

有時也會有風扇來攪局，不過如果可以撿到「橡皮擦」的話，就可以將接下來的部份障礙物擦除唷！

如果不小心碰到障礙物就會失敗 Game Over 啦～