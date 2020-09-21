用後鏡頭自拍好困難？讓「會說話的自拍相機」幫幫你！（Android）

雖然現在手機的前鏡頭畫素越來越好，但大部份後鏡頭的畫質還是更勝一籌而且有補光燈可以使用，可是想用後鏡頭來自拍，，

它又不像前鏡頭還可以在螢幕上看到當下拍攝的畫面，拍出來的照片人經常都不在畫面中央，如果你的自拍手感沒那麼純熟的話，可以考慮讓「會說話的自拍相機」來幫幫你哦！

它最大的特色就是會開口說話來引導你調整相機的位置，拍照時使用後鏡頭對著自己，並聽指令來移動手機，當偵測到人臉移動到畫面正中間時，程式就會請你微笑，並自動按下快門拍照，預設會連拍 3 張，你也可以到設定中做調整，要多要少都沒問題。

這樣拍下的照片，你的人一定都會在畫面中心，而且肯定是面帶微笑的，因為不笑快門可是不會按下去的哦！XD 拍下的照片會自動保存到相簿中，程式也有提供簡單的編輯功能，可裁切、向左或右旋轉、水平翻轉。有了「會說話的自拍相機」用後鏡頭自拍再也不困難啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 會說話的自拍相機

會說話的自拍相機 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： kapron-ap

kapron-ap 官方網站： https://www.kapron-ap.com/

https://www.kapron-ap.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「會說話的自拍相機」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，後鏡頭就會開始偵測人臉，如果沒有找到人臉就會語音提示「我沒有看到任何面孔」，偵測到人臉後則會開始指引移動方向，例如「向上」、「向右」等，直到人臉移動到畫面中間位置。

第2步 當人臉確實移動到正確的位置後，就會提示「微笑」並連續拍下 3 張照片。拍照後就可以在畫面上看到照片。

第3步 點擊右下角的「快門」可展開功能選單，可調整語速、語調、音量，再點擊右下角的圖示就可以進入「設定語音內容」。

第4步 點入「設定」可調整照片的品質、每回要連拍的照片張數等。

第5步 點擊右下角的「相簿」可進入相簿瀏覽照片，點入照片就可以在下方使用簡單的編輯功能。