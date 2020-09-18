蹲得越低、跳得越遠！「拇指英雄」跳躍式動作遊戲（iPhone, iPad）

小時候我們都從童話故事裡認識了拇指姑娘，小巧可愛的她在故事中竟然一而再，再而三的被綁架、強迫成婚未遂，，

實在命運多舛，但她一路上也遇到了不少好夥伴的幫助，最後才能與真命天子相遇獲得幸福。

在「拇指英雄」這款遊戲中，玩家就要化身為拇指姑娘的好夥伴，接受各種稀奇古怪的挑戰，一次又一次旳從怪獸的手中拯救她！在遊戲裡，荷葉、木塊、草地、花朵……所有的東西都變成四四方方的，連玩家扮演的英雄角色，甚至是路邊的小蝸牛、青蛙也是，畫風超可愛！

玩家透過按壓畫面使角色蹲下，放手後角色就會彈跳起來，依下一個平台的距離來決定要按壓多久，按越久跳越遠，每回有兩條命，要是不小心掉到水裡兩次就必須重頭再開始囉！若可以剛好跳到平台的正中心，就可以獲得加分哦！

遊戲玩起來雖然簡單，卻挺有挑戰性的，有些平台上還會有其他的生物存在，若跳到平台時沒順便擊落，他們可是會反過來把你推下水的唷！在遊戲收集足夠的金幣就可以用來隨機解鎖新角色，共有 33 種有趣的英雄角色等著你，快來一起成為「拇指英雄」吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：拇指英雄(A Thumb Hero)
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：NLABSOFT Co., Ltd.
  • 官方網站：http://nlabsoft.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「拇指英雄」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

遊戲一開始會播放一段拇指姑娘的動畫，有興趣的朋友可以看看，或點擊右上角的「SKIP」可略過。

 

點擊畫面即可開始，按壓畫面任一處即可讓角色蹲下，放手後角色就會彈飛，讓角色順利跳到下一個平台，就可以繼續向下移動，通過章節。

 

若可以準確的跳到平台的中心點就可以獲得加分。若平台上有其他的生物存在，必須在跳過去的時候踩到他們，如果跳得太歪沒踩到，他們就會把你給推下水。

 

努力的跳到最後就可以看到章節的大魔王與拇指姑娘，將大魔王打敗就可以救回她。

 

不過跟隨著故事的發展，拇指姑娘又再一次的被別的怪獸給劫走，於是乎就進入了第二章節的挑戰啦！

 

如果不小心失敗了，該回合所獲得的分數將可以累積下來，達一定程度後，就能進行獎勵關卡，在限時內可以儘可能的跳躍收集金幣。

 

在章節畫面左下角可點入角色選單。

 

當金幣達 300 枚時，就可以隨機解鎖一種新角色囉！

 

最後更新：09-18, 2020 下午 12:20

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