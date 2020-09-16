[限時免費] IPhotoWall 在通知中心放一面照片牆，不用解鎖就能觀賞！（iPhone, iPad）
喜歡拍照嗎？打開相簿就有滿滿數也數不清的照片，想回味一下之前的照片，滑個幾輪手就像摸到檸檬一樣痠的要命，，
它提供兩種照片陳列方式，一種就是一般我們認知的照片牆，將小張的照片一一的放入相框中排列組合，最多可放置 11 張照片；另一種則是大圖模式，最多可加入 3 張照片。在設置照片時還可以做簡單的裁剪與縮放，自由調整想要呈現的畫面唷！
瀏覽時，照片就會自動左右慢速來回的移動，讓你慢慢的瀏覽照片，如果在大圖模式下只放入一張照片則不會滾動。這樣的照片陳列方式即使不解鎖螢幕，也可以直接向右滑動切換到 Widget 列表來觀看，隨時都可以更換照片的組合，也不會有想看個照片滑到手痠的狀況啦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：IPhotoWall
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Zhiqiang Wang
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IPhotoWall」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，就可以選擇想要的模式，左邊是小圖模式，最多可放入 11 張照片，右邊是大圖模式，最多可擺放 3 張。點擊「＋」就可以從相簿選取照片。
第2步 選擇照片後，可以進行縮放、裁切，調整後按下「Select」即可放入相框中。
第3步 依序將照片都放入後，就可以點擊「Preview」預覽一下自動播放的效果。
第4步 接著到通知中心下方點擊「編輯」，再點擊「IPhotoWall」前方的「＋」即可新增到 Widget 列表中。
第5步 在通知中心的 Widget 列表中就可以看到所製作的照片牆囉！在主程式中選擇哪個模式，Widget 就會以該模式呈現。
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