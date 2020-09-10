用「3D My Name Live Wallpaper」動態桌布，華麗宣誓手機的主權吧！（Android）

以前曾聽說過有人會把自己的名字顯示在手機的鎖定畫面上，讓別人可以知道這是某某人的手機，一種宣誓主權的概念，，

現在好像比較少人會這樣做，不過如果想放上自己的名字或其它的文字資訊，其實大部份的手機應該都做得到，下篇再告訴大家要去哪裡做設定。

本篇要來介紹一個比較華麗的宣誓主權方式，那就是用「3D My Name Live Wallpaper」來處理，它是一款特別的手機動態桌布程式，可以在桌布上寫下名字或其它的文字，它就會以 3D 立方體的方式將文字顯示在桌布上，並會自動 360 度的旋轉唷！

提供 7 種特殊字體可選擇，有可愛、童趣也有個性、霓虹、貴氣等不同風格，輸入文字後，就會自動套入 3D 立方體上，立方體的每個面都會寫上文字，還可以調整它自轉的速度，以及是否要加入透明度與互動效果。設計完成後，就可以直接套用到鎖定畫面與主畫面中，不過它只能接受英文字，無法顯示中文哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：3D My Name Live Wallpaper
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：My Name Cube Apps
  • 官方網站：http://www.sanguinosoft.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「3D My Name Live Wallpaper」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 開啟程式後，就可以輸入想要顯示的文字，按下「OK」就可以看到 3D 立方體的呈現效果。

 

第2步 點擊上方的「筆」可再次修改文字內容。點擊「工具」則可進入設定，這邊就可以選擇其它的字體、設定透度、互動效果以及調整旋轉的速度。另外，程式還有提供錄音功能，可以搭配 3D 立方體動畫來錄製成一個影片，有興趣的朋友可以試試看。

 

第3步 有 7 種不同的字體可選擇。若設定不要透明度的話，效果就會像右下角那張圖一樣，無法穿透看到立方體的另一面。

 

第4步 完成設定後，點擊右上角的選單鈕，選擇「Set Live Wallpaper」就可以「設定桌布」了。

 

最後更新：09-10, 2020 下午 12:05

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