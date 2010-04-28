Google Maps 新增「地球」3D 檢視功能 Earth view

前幾天Google在地圖服務中新增了稱為「Earth view」的3D地圖檢視功能，在台灣版的Google Maps裡面直接稱作「地球」，這是繼一般地圖、衛星空照圖與街景圖之後的另外一項很吸引人的地圖檢視模式。

這個Earth view的功能看起來很像是一般3D線上遊戲那樣，可以讓我們用滑鼠左鍵、中鍵移動、切換不同的視角，透過Google Maps所繪製的3D模擬畫面，我們可以更清楚的檢視某個地點、地標周圍的各式地形地物的分佈、高度與相對位置。也許哪天會有種虛擬實境的線上遊戲，可以直接在Google Maps上跟朋友對戰不一定...

  • 網站名稱：Google 地圖
  • 網站網址：http://maps.google.com.tw/
  • Google 地球外掛程式：Google Earth Plug-in（要先裝才能有Earth view功能）

    • 要在一般瀏覽器中使用Earth view檢視模式的話，，

    必須先在電腦中安裝一個Google Earth Plug-in外掛程式，這個外掛可以支援Windows、Mac系統，也可支援一般常見的Google Chrome、IE、Firefox、Safari...等瀏覽器。裝好外掛之後，我們可以不用安裝整套Google Earth軟體，就可以直接在瀏覽器中瀏覽原本Google Earth才有的Earth view檢視模式。

     

    使用方法：

    第1步  首先下載、安裝Google 地球外掛程式，裝好之後再開啟Google Chrome或IE..等瀏覽器，開啟Google Maps網站後，按一下地圖右上角的「地圖」頁籤，或按左邊的「使用地球檢視功能觀看3D地圖」，開始用Earth view的方式瀏覽地圖。

    01-Google Maps新增「地球」3D檢視功能 Earth view 

     

    第2步  這是台北知名地標，3D的唷～ 除了可以用地圖左邊的按鈕來切換視角、拉遠拉近之外，還可用滑鼠左鍵移動地圖、按著滑鼠中間並移動滑鼠來調整視角，操作相當簡單。

    02-Google Maps新增「地球」3D檢視功能 Earth view 

     

    第3步  另外我們也可以按左邊的知名景點，直接用Earth view瀏覽各地風景名勝…

    03-Google Maps新增「地球」3D檢視功能 Earth view 

     

    第4步  自由女神像.

    04-Google Maps新增「地球」3D檢視功能 Earth view 

    鐵達尼號沉船也看得到喔…

    I am king under the water... 

     

    更新：網友提供資訊說「3D建物是Sketch UP畫的，大家可以去google下載sketchup。做好後上傳，只要符合相關規定，就會擺上去！！已經有3D建物的也可以傳，只要你做的比目前得好，就會換成你做的」，有興趣的可以試試看：

    1-22-43-58

    最後更新：07-31, 2013 上午 5:26

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    kjbrian

    Author: 不來恩

    briiancom@gmail.com

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    訪客留言：

    7 Replies to “Google Maps 新增「地球」3D 檢視功能 Earth view”

    1. @#$!@#$!@#$%!@#$%^&!@#$%^&*(!@#$%^&*!@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&@#$%^&*@#$%^&*@#$%^&@#$%^&*!@#$%^&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%****************************************************************************************************+_+_+_+_+_+_+_+__+_+_+_+_+_++_+_+_+_+++++++++++_________________________________________________________________________________________________________________++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&###########################################################################################+++++++++========================================================

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    4. 很讚的新功能，感謝分享 ! 但”只要你做的比目前得好”中的錯字在複製貼上後似乎也忘了修正 !

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    5. 真糟糕~~~ 果然網路無祕密…

      在這樣下去，在下的 銀行帳號、提款卡密碼 通通的找的到了~~

      很囧~~~

      果然是 “”Google大神”” 呀~~

      以上 AYO 阿佑

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    7. 那個….
      我想請問一下
      就是您的windows7的工作列
      是怎麼讓名稱跑出來的@@
      我的工作列只有圖示而已QQ

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