Feelo 個人專屬情緒日記本，用 12 種表情記錄你的心情！（iPhone, iPad）

心情無論開心還是難過，憤怒還是焦慮，都會需要有個出口，，

不管是找個人說出來，還是拿張紙寫下來都比放在心裡更好，在分享快樂的事，可以再次感受到愉悅的心情，而訴說負面的情緒時則有機會可以讓自己從不同的角度來思考原因。

若臨時找不到人可以說說話，透過日記與自己對話也是很不錯的方式，「Feelo」就是一款結合心情記錄功能的日記本應用程式，提供 12 種不同的心情選項，包含快樂、興奮、著迷、冷靜、好奇、嫉妒、不滿、生氣、害怕、焦慮……等，可以依當下的心情來做選擇。

一天不限制記錄次數，所以可以盡情的在「Feelo」裡抒發你的各種情緒，除了可以快速的記錄心情外，還能將相關的狀況用文字寫下來。日後在回顧時，就可以幫助自己更了解自己的感受，也許還能找到讓自己變得更好的方法哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Feelo

Feelo 軟體語言： 簡體中文,英語,西班牙文

簡體中文,英語,西班牙文 開發人員： Nicolas Suarez

Nicolas Suarez 官方網站： https://imnicosuarez.webflow.io/

https://imnicosuarez.webflow.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Feelo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟先告訴 Feelo 你的名字吧！輸入後，按下「Continue」。接著點擊「＋」就可以開始輸入你的心情了。

第2步 有 12 種心情可選擇，雖然不見得百分之百可以符合人所有的心情，不過可以選擇最接近的，再用文字詳細寫下來就可以了。如果只想單純記錄心情，也可以不寫字，直接按下「Save Mood」儲存。

第3步 一天不限制記錄筆數，想寫就能寫、想記就能記，點擊表情圖案就查看相關的文字記錄囉！